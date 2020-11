På én time steg temperaturen kraftig: Ble ny varmerekord på Svalbard

– Det mildeste som tidligere har vært målt på øygruppen i denne måneden, er 7,8 grader i Ny-Ålesund. Det var 6. november i 2011. Så det er et relativt stort rykk opp, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Denne gangen skyldes det varme været et stormsenter i Grønlandshavet, som tar varmluft fra sør med seg. Rekorden ble satt ved Reindalspasset, nordøst for Sveagruva og sørøst for Longyearbyen.

Også i juli ble det satt varmerekord på Svalbard. Da ble det målt en maksimumstemperatur på 21,7 grader. Fire dager etter hverandre ble det målt over 20 grader.

Mot ny rekord i hele Norge

Og selv om klimaforskerne nødig bruker enkelteksempler som «bevis» for den globale oppvarmingen, er de stigende temperaturene akkurat som forventet.

Størst temperaturendringer vil det bli i nordområdene framover.

Fjordgård på Senja torsdag formiddag. Foto: May-Britt Kjosnes

På Fastlands-Norge ligger dette året an til å bli det nest varmeste noensinne, bare slått av 2014.

– Men om det milde været fortsetter i november og desember, kan 2020 passere 2014, sier Mamen.

I fjor på denne tida i Troms ble det satt snørekord i Tromsø, og på Bardufoss ble det satt kulderekord.

– Det settes flere varmerekorder enn kulderekorder, sier klimaforskeren.

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Jostein Mamen. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Mildt, vått og vindfullt

Flere steder i Nord-Norge er det mildere enn årstiden skulle tilsi. Nysnøen på fjelltoppene har smeltet godt unna de siste par dagene.

På Svalbard startet november med flere sandstormer. Det førte til dårlig sikt, og i Longyearbyen ble folk bedt om å sikre løse gjenstander. Noen ikledde seg slalåmbriller for å holde sanden unna øynene.

I oktober lå temperaturen for hele landet 1,5 grader over normalen. Oktober i år var den 15. varmeste i en serie som går tilbake til 1900, ifølge Meteorologisk institutt.

På Østlandet var det våtere enn vanlig. Troms og Finnmark hadde det største avviket i temperatur. Her var oktober mellom 2,5 og 3 grader varmere enn normalt.

Sandstorm i Longyearbyen i starten av november. Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK