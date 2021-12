Oda (22) mener det er for lite fokus på psykisk helse: – Jeg kjenner helt klart på ensomhet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg kjenner helt klart på ensomhet. Jeg følte meg ensom før pandemien også, men jeg kjenner ekstra på det nå, sier 22 år gamle Oda Victoria Kjærvik.

Én av tre savner mer menneskelig kontakt. I tillegg føler hver fjerde nordmann seg ensom for tiden, viser en ny spørreundersøkelse fra Opinion for Røde Kors.

Og det er de yngste og de eldste i samfunnet som kjenner mest på ensomheten.

– Jeg vet om veldig mange på min alder som er ensomme, sier Kjærvik.

Jevn pågang

– Vi mennesker er jo ofte særlig sårbare i overgangsfaser i livet, som når vi flytter til et nytt sted, begynner på studier, går av med pensjon eller mister ektefellen, sier Kaja Tank-Nielsen Heidar i Røde Kors.

Hun tror det kan være noe av grunnen til at det er særlig de yngste og de eldste som slår negativt ut i undersøkelsen.

– Samtidig kan vi se at restriksjonene vi lever med treffer de sårbare spesielt hardt, og vi vet at unge er i overgangsfaser i livet og har behov for å ha mennesker rundt seg.

Heidar er ikke overrasket over tallene.

– Vi har merket en jevn pågang gjennom hele pandemien. Særlig ser vi at det er mange barn og unge som tar kontakt med chattetjenesten og samtaletilbudene.

– Lite fokus på folks psykiske helse

I tillegg til at mange av de naturlige møtearenaene for unge har vært stengt har også frykten for kritikk bidratt til ensomhetsfølelsen for Oda Kjærvik.

– En ting er jo at alt har vært stengt. Det har vært få kulturelle arrangementer, skjenkestopp flere ganger og breddeidretten har vært stoppet. Men jeg vet også at mange har vært redde for å bli kritisert dersom de møter andre mennesker, på grunn av pandemien, sier hun.

– Jeg har både opplevd det selv, og sett andre bli kritisert. Det gjør at terskelen for å møte andre blir ekstremt høy, sier hun.

Kjærvik synes det har vært for lite fokus på hvordan tiltakene påvirker folks psykiske helse.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Dersom du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med fastlege eller disse lavterskeltilbudene: Mental Helses hjelpetelefon: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no Foreldresupport: Ring 116 123 (tast 2) Studenttelefon: Ring 116 123 (tast 3)

Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no

Røde Kors sin tjeneste Kors på halsen er for deg under 18 år. Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsiden korspaahalsen.rodekors.no

Overlege hos Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, har forståelse for at koronarestriksjonene kan øke ensomheten.

– Det er en av de store ulempene. Men det er fortsatt mye man kan gjøre sammen med andre uten å bryte noen anbefalinger. Man kan møtes både hjemme, ute og på serveringssteder så lenge man holder avstand.

Oda Kjærvik har likevel funnet trøst i at pandemien gjør at det er flere som henne, som kjenner på ensomheten.

– Jeg føler det nesten har blitt mer sosialt akseptert å være ensom under pandemien. Å slite psykisk opplever jeg også har blitt mindre tabu enn det var tidligere. Vi sitter på en måte alle i samme båt, alle blir påvirket av restriksjonene.

Oda Victoria Kjærvik har ofte følt seg ensom under pandemien. Samtidig opplever hun at pandemien har ført til at ensomhet er mer sosialt akseptert. Foto: PRIVAT

– Noen sitter alene dag ut og dag inn

Kjærvik er likevel tydelig på at ensomheten ikke kun kan sees i sammenheng med pandemien. Selv følte hun seg ikke noe mindre ensom under gjenåpningen tidligere i høst.

– Det er viktig å huske på at det er noen som har det sånn hele tiden. Som sitter alene dag ut og dag inn.

Det er Heidar i Røde Kors enig i.

– Vi vet også at høytiden vi er inne i nå er en vanskelig tid for mange, men det er ikke slik at ensomhetsproblematikken forsvinner over nyttår.

Hun har derfor en klar oppfordring til folk;

– Ta en telefon til noen du tror kan være alene nå, eller inviter til en gåtur. Det å vise at du bryr det gjør en enormt stor forskjell.