En av fire unge mellom 12 og 25 år sier at de føler seg ensomme tre eller flere dager i uken, ifølge en rapport fra universitetet i Swinburne.

I juletiden kan man gjerne føle ekstra mye på ensomheten. Her er fire tips fra psykologene:

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

1. Vær deg selv med vennene dine

Psykolog Kitty Byng i StudentPsykologen sier at ensomhet er en følelse mer enn nødvendigvis en objektiv situasjon, og du kan føle deg ensom både om du har mange venner du møter ofte, og om du har få venner du treffer sjeldent.

– Ofte kan vi føle oss ensomme med venner, hvis vi spiller et slags skuespill med dem. Da får vi ikke følelsen av å være likt, elsket og akseptert for den vi er, men for den vi later som vi er og det er en utrolig ensom følelse. Ingen kjenner deg virkelig, sier hun.

Hvis dette er tilfelle for deg, sier psykologen at du kan prøve å være mer ærlig med vennene dine om hvordan du har det, hva du tenker, hva du liker og hvem du er.

2. Tør å ta kontakt med andre

– Inviter på noe, selv om du føler du maser fordi det var du som tok kontakt sist gang også. Tør å sitte ved siden av noen i kantina, tør å starte en samtale med noen etter forelesning eller tør å si ja til en invitasjon, tipser Byng.

Hun sier at du må prøve å minne deg selv på at du kan være nødt til å ta initiativ mange ganger før det skjer noe. Om du får avslag, sjekk om det kan handle om noe annet enn at de ikke vil være med deg og samle sammen mot til å fortsette å prøve.

3. Utforsk ensomhetstankene dine og vær åpen om dem

– Å bekrefte det du kjenner på vil hjelpe å lette på trykket. Samtidig vil du bli overrasket over hvor mange det er som faktisk føler eller har følt på det samme som deg, forteller Negar Barazandeh.

Hun jobber som lege i psykiatri og driver Instagram-kontoen «_dr.negar».

Barazandeh oppfordrer deg til å utforske hvorfor du føler deg ensom og finne ut hva som er «ensomhetstankene» dine. Hva slags indre dialog har du om din ensomhet? Nysgjerrighet gir innsikt og åpner for nye muligheter, mener hun.

4. Bruk sosiale medier med omhu

Finn ut av hvilke følelse du sitter igjen med etter scrollingen.

– Sosiale medier kan ofte forverre følelsen av ensomhet og skape distanse fra omverdenen. Bli engasjert i interesser, ikke nødvendigvis mennesker. Bruk tid på det som gir deg glede. Delte interesser fører ofte til sosiale forbindelser og kanskje nye bekjentskap, sier Barazandeh.

Om du opplever ensomhet, snakk med en venn, fastlegeen din, eller familie.

Du kan også ringe til Kors På Halsen på 800 333 21.