– Vi henter ut sjøvann rett utenfor husveggen her som kommer inn til varmepumpene.

Morten Grunnhov viser ivrig hvordan de store rørene skal spare det nye sykehuset i Hammerfest for store summer.

Han er prosjektleder for Sykehusbygg som nå har større fokus på miljøvennlige løsninger når de bygger nytt.

Prosjektleder for Sykehusbygg, Morten Grunnhov, mener det er mange fordeler med den moderne varmepumpa: – Vi får all energi til en brøkdel av prisen enn det vi måtte betalt om vi kjøpte det rett fra strømnettet. Foto: Allan Klo / NRK

Halverer behovet for nettstrøm

Mye folk og teknologi i store bygg som sykehus skaper varme som må nedkjøles.

Sjøvannet fra fjæra utenfor sykehuset skal brukes til å kjøle ned overskuddsvarmen.

Dette er bra både for miljøet, og for strømregninga som blir rundt 3 millioner kroner billigere per år.

Store mengder sjøvann pumpes inn i energisentralen, som bruker vannet får å kjøle ned overskuddsvarme. Foto: Allan Klo / NRK

– Med det anlegget som vi har her, så betaler vi for omtrent litt over halvparten av den energien vi bruker, sier Grunnhov.

Resten av energien skal det nye sykehuset hente gratis fra havet gjennom en energisentral og varmepumper.

Sparer inn byggekostnadene

Det moderne anlegget koster langt mer enn de tradisjonelle løsningene. Likevel mener Sykehusbygg at det vil føre til store besparelser over tid.

– Vi betaler litt ekstra nå for å få billigere energi i driftsperioden. Og den er mye lengre enn byggetiden, sier Grunnhov.

Sykehusets beliggenhet rett ved havet, gjør at vannet har kort vei når det skal pumpes inn til energisentralen.

Beliggenheten til det nye sykehuset i Hammerfest gjør det godt egnet for de moderne varmepumpene som pumper sjøvann inn i en energisentral. Foto: Finnmarkssykehuset / Polarnatt

Ingen overskridelser

Det nye sykehuset skal etter planen åpnes i 2025. To år før åpningen er sykehuset foran skjema.

– Nå kan vi kan jobbe med å utvikle prosjektet til å bli enda bedre, istedenfor å ha krisefokus. Det måtte hatt dersom vi lå bak skjema og det var slutt på pengene, sier Hansen.

Samtidig er byggeprosjektet også innenfor de økonomiske rammene på 2,5 milliarder kroner.

– Det er ganske uvanlig for et sykehusprosjekt at vi er innenfor rammene. Vi er veldig fornøyde med å ikke ha noen overskridelser, sier Hansen.

Utbyggingsleder for nye Hammerfest sykehus, Espen Hansen, er veldig fornøyd med at byggeprosjektet er foran skjema. Foto: Allan Klo / NRK

Skal kutte C0 2 -utslipp

Det moderne rørsystemet i energisentralen til det nye sykehuset vitner om at helseforetaket i nord er på vei inn i det grønne skiftet.

Innen 2030 skal nemlig Helse Nord redusere egne CO2-utslipp med 40 prosent.

– Vi har gått for dette fordi det er viktig å ha en bevisst energiprofil og miljøprofil.

Det sier utbyggingsleder for nye Hammerfest sykehus, Espen Hansen.

– Det er naturlig for oss å gå for en sjøvarmepumpe når vi ligger her ved storhavet.