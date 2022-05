Norsk idrett tok første steg mot mulig OL-søknad

– Det er et klart ja, men med visse forbehold. Det er en veldig klar melding om at det skal gagne hele idretten, sier utvalgsleder Mina Gerhardsen på ledermøtet i Tromsø.

– Vi skulle gjerne hatt med enda flere stemmer her, men vi mener at vi har et godt bilde. Ikke et komplett bilde, men et godt bilde, sier Gerhardsen.

Både krets, særforbund og idrettslag har blitt spurt. Også aktører fra frivilligheten, arrangører og veteraner, har vært involvert i arbeidet.

– Det er likevel et klart flertall. Tiden er inne for en ny norsk OL-søknad, sier Gerhardsen.

Utvalgsleder Mina Gerhardsen sier at norsk idrett er klar for OL-søknad, men erkjenner at svarprosenten er lav. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Første løypemelding

Mina Gerhardsen la frem argumenter for og mot en ny OL-prosess. Argumentene for ble oppsummert slik:

Skal vi delta, må vi også arrangere iblant

Verdens beste vinteridrettsnasjon har et ansvar

Hvis OL ikke skal misbrukes politisk, så må demokratiske land stille som arrangør

Et OL på våre premisser

– Det store bildet er at norsk idrett er klare for OL og PL i Norge, oppsummerer Gerhardsen.

Utvalget peker også på at det er behov for mer kunnskap om blant annet regnestykkene rundt en OL-søknad samt IOCs nye OL-tildelingskriterier.

Norges idrettsforbund diskuterte blant annet OL-spørsmålet under sitt ledermøte i Tromsø på lørdag. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Nå fortsetter sonderingene frem mot en ny ledersamling i november, deretter vil Idrettstinget ta en avgjørelse om ett år. Alle særforbundene vil bli invitert egne samtaler, forsikrer idrettspresident Beril Kjøll.

– Det er første løypemelding, sier Kjøll.

– Vi må involvere hele idretten før beslutningen om en ny søknad skal tas. Det handler om hvilke premisser som skal ligge til grunn før vi går videre til myndighetene.

– Det handler blant annet om bærekraft, økonomisk nøkternhet og gjenbruk, presiserer idrettspresidenten.

Mener timingen er feil

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener at utvalget ikke har fått et godt nok bilde, selv om de har fått svar fra 137 medlemmer i særforbund og kretser.

-De har åpenbart møtt på atskillig større motstand i prosessen enn de har trodd. Slik det er nå, er det ganske vanskelig å legitimere bruk av midler på prosessen videre. De har fått mye dårligere respons enn de ønsket.

Han mener utvalgets mulige rolle virker litt utspilt.

– Svarprosenten er et kjempeproblem, fordi de ikke har fått den responsen de vil. Det er kjempevanskelig å gå videre, fordi ingen kan gå videre og si at idretten står samlet bak, sier Saltvedt.

Han mener de ikke bør få videre, men tvert imot må ta enda en pause.

– Dette er ikke det viktigste for idretten nå. Timingen er feil, og det er svarprosenten et uttrykk for. Idretten vil ikke forplikte seg, og derfor svarer man jo ikke.

Sonderingsutvalget nedsatt av NIF konkluderer med at det er både vilje og stemning i norsk idrett til å gå videre med prosessen rundt en ny norsk OL-søknad Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Vil ikke diskutere OL-byer nå

Idrettspresident Berit Kjøll sier til Helgemorgen på NRK1 og P2 at prosessen med å lodde stemningen for en ny søknad er i gang, men at det er altfor tidlig å snakke om steder slik Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen har tatt til orde for.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener et vinter-OL i Norge vil være viktig for blant annet nordområdesatsingen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi er ikke i nærheten av, som noen allerede har begynt å snakke om, å snakke om steder i Norge. Det er altfor tidlig. Vi er nå i en første fase av en prosess, hvor vi kartlegger dette internt, sier Kjøll.

– Aller først må idretten internt ha reelle og gode prosesser. Jeg ønsker virkelig ikke noen debatter nå om landsdeler eller steder, understreket hun.

For noen uker siden sa IOC-medlem Gerhard Heiberg til Helgemorgen at det var på tide at Norge tar arrangørrollen på alvor. Kjøll svarer at de er klare til å ta på seg ansvaret, men viser igjen til at hele Idretts-Norge må bestemme seg først.

– Vi må ikke komme i en situasjon som vi gjorde siste hvor alt var rigget, og man hadde brukt flere hundre millioner kroner på en prosess som ble stanset på grunn av at det politiske miljøet endret standpunkt. Her må alle bindes til masten, gitt at vi skal gå videre med dette, sier Kjøll.

God oppslutning

Mye tyder på at Idretts-Norge har folket med seg dersom de ønsker å ha vinter-OL. I forkant av møtet kom en ny landsdekkende undersøkelse, utført på vegne av VG. Den viser at halvparten av nordmenn ønsker OL. Bare 27 prosent oppgir at de er negativt innstilt.

Ifølge TV 2 er det også flere politiske partier som er positive til en norsk OL-søknad.

Styremedlem i NIF, Sebastian Henriksen, presiserer at idretten selv må eie prosessen før de går videre til politikerne.

– Vi er helt i starten, og får i dag fremlagt rapporten som utvalget har jobbet frem. Norsk idrett må selv finne ut om de vil ha et OL. Og jeg tror det er klokt å vente med diskusjonen om byer og steder, sier Henriksen.

Styremedlem i NIF, Sebastian Henriksen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Må gjenopprette entusiasmen

Idrettslederne diskuterte en rekke ulike saker lørdag hvorav idretten etter koronapandemien var ett av temaene. Anne Husebekk, som er professor ved Universitetet i Tromsø, har ledet koronautvalget og sier at pandemien har ført til omdømmetap.

– Den overordnede konklusjonene er at NIF har håndtert koronapandemien på en god måte. Men det er også ting som kunne vært gjort bedre. Det har vært stort frafall av medlemmer og frivillige og det betyr noe for idrettens omdømme, sier utvalgslederen.

Nå mener hun at NIF må arbeide hardt for å gjenopprette medlemstall og entusiasme.

– Å få tilbake medlemmer og frivillige, men også se på kommunikasjonsmetodene som ble brukt under pandemien. Men kanskje det viktigste blir å se på toppidrettsutøverne som har hatt dårlige arbeidsforhold under pandemien, sier Husebekk.

UiT-professor Anne Husebekk har ledet koronautvalget til NIF. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Hun er likevel ikke bekymret på idrettens vegne.

– Fremdeles er det 1,9 millioner medlemmer i idretten. Det er en stor organisasjon og med en aktiv promotering av idretten i alle aldre og for alle grupper tror jeg det skal gå bra, men jeg tror det er viktig å ha oppmerksomhet rundt dette.

Idrettspresidenten, Berit Kjøll, erkjenner at de må jobbe med omdømmet.

– Det aller viktigste er å få medlemmene og de frivillige tilbake til idretten, sier Kjøll.

Søndag står internasjonal idrettspolitikk på agendaen. Da er både sportsvasking, tildelingsprosesser og fair play viktige stikkord.