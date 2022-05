En ny landsdekkende undersøkelse, som er utført på vegne av VG, viser at halvparten av nordmenn ønsker å ha vinter-OL. Bare 27 prosent oppgir at de er negativt innstilt.

Nyheten kommer like før idrettsledere fra hele landet samles i Tromsø denne helgen.

Der skal blant annet en mulig ny norsk OL-søknad diskuteres.

Det er Tromsø-ordføreren som fredag ettermiddag skal ønske ledermøtet i Norges idrettsforbund (NIF) velkommen.

– Norge er en stor vinterdestinasjon og vi har vært godt representert på alle vinter-OL. Det er mange år siden sist, så nå er det på tide at Norge får arrangere OL igjen, sier Gunnar Wilhelmsen.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener et vinter-OL i Norge vil være viktig for blant annet nordområdesatsingen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Viktig for nordområdesatsingen

I november satte Norges idrettsforbund (NIF) ned et utvalg som skulle sjekke stemningen for en ny OL-søknad internt i norsk idrett.

Det er dette arbeidet som i helgen blir presentert på NIFs ledermøte i Tromsø – byen som ironisk nok ikke fikk med seg NIF på en søknad om OL i 2018.

– Vi skal ikke konkludere med noe som helst, men vi skal involvere hele norsk idrett. Dette er første løypemelding hvor vi får rapporten presentert, med status på hva idretten mener så langt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Men hva skal til for at Norge søker om å få arrangere OL?

– Først og fremst må vi i norsk idrett være samlet om vilkårene, og med utgangspunkt i det må vi diskutere med myndighetene og samfunnet. Dette er noe hele det norske folk må ønske og ville sammen.

Idrettspresident Berit Kjøll vil ikke si noe om hvor realistisk det er at Norge kommer til å søke om å få arrangere OL. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tromsø-ordføreren sier han tar det som en selvfølge at Tromsø kan være del av et mulig OL i Norge.

– Jeg mener at regjeringa ikke kan gå for et OL dersom ikke hele landet tas i bruk, også Nord-Norge, med Tromsø og eventuelt Narvik i spissen, sier han og legger til;

– Et OL er mer enn et idrettsarrangement. Det er en samfunnsprioritering og det er viktig med tanke på nordområdesatsingen her.

Tromsø søkte om å få arrangere OL i både 2014 og 2018, men fikk omsider avslag begge gangene. I helgen gjennomføres det ledermøte i byen for å diskutere en mulig ny OL-søknad. Foto: Marianne Løvland/Scanpix

– Idretten må selv eie prosessen

Sebastian Henriksen er styremedlem i NIF. Han sier det er viktig at idretten selv eier den videre prosessen.

– Som idrettsstyremedlem er det viktig for meg at dette blir en prosess som idretten eier, så får vi diskutere geografi og hvor det eventuelt skal være etter hvert.

Noe av bakgrunnen for avslaget da Tromsø søkte om OL i 2018 var de store kostnadene. I tillegg var det lav oppslutning for et Tromsø-OL i det norske folk.

Henriksen mener sårene fra både 2014 og 2018 fortsatt ikke har grodd.

– Jeg opplever at sårene er dype mange steder, men det er viktig å tenke framover. Det er mange som mener at hvis man skal delta på fest, må man invitere til fest.

Etter utvalget har lagt fram arbeidet på ledermøtet i helgen, vil sonderingene fortsette mot en ny ledersamling i november. Deretter vil Idrettstinget måtte ta en avgjørelse om et år.