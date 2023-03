I dag avgir Høyesterett sin dom på et sivilt søksmål fra det latviske rederiet SIA North Star Ltd., som ble dømt etter havressursloven for å ha fisket på Svalbards kontinentalsokkel.

Avgjørelsen vil få stor betydning for Norge, fordi den har innvirkning på hvordan man skal tolke Svalbardtraktaten.

Dersom dommen går i rederiets favør, betyr det at Norge må dele på ressursene som befinner seg på Svalbards kontinentalsokkel.

– Og da gjelder det ikke bare snøkrabber. Det gjelder også olje, gass, mineraler og fiskeri. Konsekvensen av en dom der Svalbardtraktaten gjøres gjeldende på kontinentalsokkelen vil ha potensielt store konsekvenser for Norge, mente Øystein Jensen, ekspert på havrett og jussprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt i Oslo da rettssaken startet i januar.

Dette er svalbardtraktaten Ekspandér faktaboks Internasjonal avtale, inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925.

Slår fast Norges «fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og at norske lover og regler gjelder for området.

Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold. De skal kunne drive fiske, fangst og all slags næringsvirksomhet på like vilkår.

All virksomhet er underlagt lovgivningen som norske myndigheter vedtar, men ingen kan behandles forskjellig på bakgrunn av nasjonalitet.

Skatter, gebyrer og avgifter som kreves inn skal ikke overstige det som kreves for å dekke utgiftene ved administrasjon av Svalbard.

Svalbard er norsk territorium, Atlanterhavspakten gjelder derfor på øygruppen.

I fredstid er det ikke faste, militære baser her. Under annen verdenskrig var det i en periode en norsk garnison på Svalbard.

Traktaten er i dag ratifisert av 44 land: Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Den dominikanske republikk, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, India, Island, Italia, Japan, Kina, Litauen, Monaco, Nederland, New Zealand, Nord-Korea, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela og Østerrike.

Kilde: NTB

Hva er konflikten?

Dagens dom vil gi et svar på hvor langt ut i havet Svalbardtraktaten skal gjelde. Til nå har ordlyden i traktaten blitt tolket bokstavelig. Med den tolkningen gjelder ikke traktaten ut over territorialfarvannet.

Dette er Norges maritime grenser. Bildet er hentet fra Kartverket. Foto: © Kartverket

Og hvor langt ut traktaten gjelder er viktig. For et punkt i Svalbardtraktaten er bestemmelsen om likebehandling. Avtalen innebærer at innbyggere i alle land som har undertegnet traktaten skal behandles likt.

Personer eller selskap fra et av de 43 andre landene som har undertegnet traktaten, skal ha de samme rettighetene som norske personer eller selskaper.

Dersom det bestemmes at Svalbardtraktaten gjelder utover territorialfarvannet, får også de 43 landene den samme retten til ressursene i området som Norge.

Fiske av snøkrabbe er bakgrunnen til at saka nå er oppe i Høyesterett. Foto: Ksenia Novikova

Da traktaten ble skrevet under i 1920, fantes det ikke bestemmelser om verken kontinentalsokkel eller økonomisk sone. Det ble regelfestet i FNs Havrettskonvensjon fra 1982. Med disse fikk Norge utvidet sine rettigheter på Svalbard, men Svalbardtraktaten stanset fremdeles på grensen til territorialfarvannet.

Flere stater som har signert traktaten og EU mener at retten til likebehandling også gjelder på kontinentalsokkelen, fordi man må ta hensyn til bestemmelser som er gjort etter traktaten ble signert. Norge står fast på at traktaten ikke gjelder utover territorialfarvannet.

Hadde lisens fra EU

EU mener derfor at andre land har rettigheter til å fiske på Svalbards kontinentalsokkel, og har gitt flere båter lisens til å fiske i området. I 2017 ga de 16 fartøy lisens, et av dem var snøkrabbebåten «Senator», som tilhører det latviske rederiet som i dag er i Høyesterett.

Likevel ble de januar 2017 arrestert av den norske kystvakta, siktet for ulovlig fangst av snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen utenfor Svalbard.

Snøkrabbebåten «Senator» hadde fått lisens til å fiske utenfor Svalbard av EU, men ikke Norge. Norge mener EUs lisens er ugyldig. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Både kapteinen og rederiet ble dømt til bøter for brudd på havressursloven.

Latvierne valgte å anke saken. De mener de har rett til å fange krabbe, med bakgrunn i Svalbardtraktatens prinsipp om likebehandling og tillatelse fra EU til å fiske i området.

Saken havnet i Høyesterett som forkastet anken. Saken får likevel en dom i dag, fordi det latviske rederiet sendte inn et sivilt søksmål.