Lagmannsretten støtter opp om Norges syn på Svalbardtraktaten

– Vi er svært godt fornøyde med lagmannsrettens dom, som gir solid støtte til norske myndigheters veletablerte syn på Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde.

Det sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Rett24.

Uttalelsene kommer etter at lagmannsretten ga den norske stat medhold i saken mot det latviske rederiet Sia North Star Ltd.

Rederiet ble dømt for ulovlig fangst av krabber, og gikk til sivil sak mot Fiskeridepartementet. Selskapet mener Svalbardtraktaten gjelder på hele sokkelen, og ikke bare innenfor tolvmilsgrensen.

Ifølge rederiets prosessfullmektig, Hallvard Østgård ankes saken til Høyesterett.

Dette er svalbardtraktaten Ekspandér faktaboks Internasjonal avtale, inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925.

Slår fast Norges «fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og at norske lover og regler gjelder for området.

Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold. De skal kunne drive fiske, fangst og all slags næringsvirksomhet på like vilkår.

All virksomhet er underlagt lovgivningen som norske myndigheter vedtar, men ingen kan behandles forskjellig på bakgrunn av nasjonalitet.

Skatter, gebyrer og avgifter som kreves inn skal ikke overstige det som kreves for å dekke utgiftene ved administrasjon av Svalbard.

Svalbard er norsk territorium, Atlanterhavspakten gjelder derfor på øygruppen.

I fredstid er det ikke faste, militære baser her. Under annen verdenskrig var det i en periode en norsk garnison på Svalbard.

Traktaten er i dag ratifisert av 43 land: Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Den dominikanske republikk, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, India, Island, Italia, Japan, Kina, Litauen, Monaco, Nederland, New Zealand, Nord-Korea, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela og Østerrike.

Kilde: NTB

Bakteppet er «snøkrabbesaken»

Saken har vært oppe i den norske rettssystemet tidligere. Da dreide problemstillingen seg om traktatens likestillingsprinsipp. Denne gangen tar domstolen for seg traktatens geografiske rekkevidde også.

Bakteppet er den såkalte «snøkrabbesaken».

Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge. Du trenger javascript for å se video. Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

Striden om snøkrabben har ført til et betent forhold mellom Norge og EU, og har tidligere også vært tema i Høyesterett.

I november 2017 slo Høyesterett fast at Norge har råderett over kontinentalsokkelen og kan straffe fiske i det såkalte Smutthullet, et område som ligger øst for vernesonen ved Svalbard.

Smutthullet Ekspandér faktaboks Smutthulet i Barentshavet er et trekantformet havområde i det nordlige Barentshav.

Området befinner seg utenfor noen stats jurisdiksjonsområde.

Smutthullet i Barentshavet regnes som internasjonalt farvann.

Havområdet er mer enn 200 nautiske mil utenfor Norges og Russlands fastlandsgrense.

Smutthullet er derfor utenfor begge lands fiskevernsone og økonomiske sone.

Samme situasjon oppstår i Smutthavet som ligger mellom Fastlands-Norge, Jan Mayen, Svalbard, Island, og Færøyene.

Fiskebestanden er som følge av flere år med omfattende tyvfiske redusert.

Den norske stat mener at de etter Svalbardtraktaten har rett til å straffe både norske og utenlandske krabbefiskere, som uten tillatelse har satt ut tegner på norsk sokkel i området rundt Svalbard.

En slik forståelse det latviske rederiet legger til grunn vil potensielt kunne åpne for at andre land starter leting etter olje, gass og mineraler i området, skriver Rett24.

Rederiets prosessfullmektige Hallvard Østgård varsler saken vil ankes til Høyesterett.