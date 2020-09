Nordnorsk reiseliv i dyp krise: – Konkursraset har bare så vidt startet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er veldig, veldig bekymret. Vinteren er en fantastisk tid for nordnorsk reiseliv, men det tror jeg ikke det blir nå.

Det sier daglig leder Anne Grete Johansen ved Polaria i Tromsø.

Der har de matet seler foran skuelystne turister i 20 år. Selene får fortsatt mat, men det er ingen applaus fra publikum når de utfører triksene sine. For turistene er der ikke.

Anne Grete Johansen er daglig leder ved Polaria i Tromsø. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Bedriften er et arktisk opplevelsessenter som særlig er populært for utenlandske turister.

Men i år sliter bedriften. De har gått fra 47 ansatte til 13. De har tapt mellom 5 og 6 millioner kroner.

– Vi hadde besøk av nordmenn og finner i sommer, men det ble brått slutt da skolen startet, sier Johansen.

Ingen turister var å se på Polaria. Men selene må likevel mates. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

4600 ansatte forsvinner

Allerede vet vi at reiselivsnæringen sliter tungt. På landsbasis har næringen tapt over 30 milliarder kroner på koronaen.

Ser man på Nord-Norge isolert, viser en fersk rapport en dyster spådom, der nedgangen bare blir større og større.

Rapporten tar for seg hvilke konsekvenser koronapandemien får for reiselivet her oppe framover. Et område hvor få bor, og man er avhengig av turisme for å overleve.

Men tallene er klare: 1/3 arbeidsplasser vil forsvinne. De går glipp av 8,5 milliarder kroner. Verst er det for bedrifter som belager seg på internasjonale gjester, og har få norske kunder.

Bare i Tromsø er tapet beregnet å være rundt 2,5 milliarder.

Ole Henning Fredriksen er styreleder i klynga Arctic-365, som har bestilt rapporten. Her viser han fram analysen som viser at nordnorsk reiseliv får seg et kraftig krakk i 2020. Det vil ta lang tid å reise seg igjen, mener han. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Satset på vinterturisme

– Høst og vinter blir en ekstremt stor utfordring for næringen. Den er verre nå enn på vårparten, sier styreleder i klynga Arctic-365, Ole Henning Fredriksen.

For selv om mange reiste nordover i sommer, utgjorde ikke de få ukene i fellesferien nok til å berge et inntektsfattig år. Og vinterturisme er det bedrifter i nord har satset og investert mest i.

– Konkursraset har bare så vidt startet. Høst og vinter kommer til å føre til en radering av næringen hvis vi ikke får bistand, sier Fredriksen.

Reiselivet vil trolig aldri klare å komme tilbake til samme vekstnivå som har vært de siste årene, viser en fersk rapport. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ny krisepakke

Anne Grethe Johansen på Polaria tror ikke det har gått opp for lokalbefolkningen hvor viktig reiselivet er. Om gjestene forsvinner, tapes også personskatteinntekter til kommunene. Bare for Tromsø utgjør dette rundt 120 millioner kroner i året.

– I tillegg vil handel, restauranter og kulturnæringen merke at turistene uteblir. Jeg spår at mange ikke vil klare seg, sier Johansen.

Likevel finnes det håp. Både hun og NHO reiseliv sier at hvis regjeringen kommer med en kompensasjon som gjør at bedriftene i en mellomfase overlever, vil de klare seg til verden normaliseres.

Regiondirektør i NHO reiseliv, Målfrid Baik påpeker hvor viktig reiselivsnæringen er for mange lokalsamfunn. Hun mener rapporten viser hvordan de står i fare for å miste viktige arbeidsplasser. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er dramatiske tall, og det viser alvoret i situasjonen og hva Nord-Norge står ovenfor i tiden fremover, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

– Vi har store forventninger til Regjeringens krisepakke som kommer til uken.

Næringsminister Iselin Nybø sier den nye pakken vil være målrettet og utformet på en slik måte at reiselivet kommer seg gjennom en mørk høst og vinter.

– Det er grunn til å være urolig for reiselivet. Det er derfor regjeringen er opptatt av mer spissede ordninger. Reiselivet trenger dette, sier Nybø.

– Men det er håp. Næringen er selv optimistiske for framtiden på lengre sikt, og de har en enorm vilje til å stå på. Jeg syns det er bra at de vil se framover, avslutter hun.