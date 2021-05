Nok en dyretragedie-sak i Troms: Mattilsynet fant minst 60 døde dyr på gård

Torsdag i forrige uke rykket politi og mattilsynet ut til en gård i Sør-Troms, etter funn av to døde dyr. Nå viser det seg at funnet på gården er mye mer omfattende.

– Det er funnet minst 60 døde sau, både voksne og lam. Vi har opprettet sak, sier påtaleansvarlig i politiet, Trude Kvanli.

Bonden er foreløpig ikke siktet.

– Vi har vært på gården og sikret bevis. Det er sendt inn en del sau til obduksjon, for å avdekke dødsårsak. Det er flere ting vi undersøker, sier Kvanli.

Politiadvokat og påtaleansvarlig i Troms politidistrikt, Trude Kvanli. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Har ført tilsyn med gården

NRK var i kontakt med Mattilsynet i forrige uke. Da fortalte de at de hadde fulgt med på gården lenge, og at det var et uanmeldt tilsyn på gårdsbruket.

– Vi har ført tilsyn med sauebruket over flere år, sa seksjonssjef i Mattilsynet, Kjersti Sandnes.

Mattilsynet vurderte da fortløpende om bonden skal anmeldes for dårlig dyrehold.

Nå sier de at de følger opp dyreholdet, og at fordi saken er under etterforskning kan de ikke uttale seg ytterligere.

Trolig ulike dødstidspunkt

Nylig gikk en annen dyretragedie-sak i Troms for retten, der en bonde i Målselv sto tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven. På gården her ble det funnet 84 døde sau, og flere knapt levende sau.

Nå rulles altså en ny dyretragedie opp.

– Dette er en alvorlig sak og vi etterforsker saken. Vi ser at det har vært dårlig oppfølging av syke dyr. Vi ser alvorlig på slike saker, sier Kvanli.

Dyrene som er funnet døde er i ulik forfatning. Tilstanden på de gjenlevende dyrene er slik at de må følges opp.

– Dyrene har ikke hatt den oppfølgingen, tilsynet og stell som de etter dyrevelferdsloven skal ha. Vi ser på tilstanden på gården og dyrene, og ser hvilke bestemmelser det foreligger brudd på, sier Kvanli.

Nå skal det foretas avhør av både bonden og vitner, i tillegg til at dyrene skal obduseres.