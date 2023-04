Historien om den syke 89-åringen i Harstad har fått nye oppmerksomhet. Nå går det mot løsning for den eldre mannen som både er dement og har Parkinsons sykdom.

– Umiddelbart blir jeg bare veldig glad for at han har fått plassen. Det er en stor lettelse at ting faller på plass, sier sønnen Tore Ellefsen.

Han sendte et varsel til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter at faren hadde ligget nærmere to måneder på sykehus. Det samme gjorde også sykehuset.

Nå har Ellefsen fått bekreftet at faren får plass på Bergsodden sykehjem.

Tore Ellefsen er sønnen til den 89 år gammel mann med demens som har vært ukevis på UNN Harstad. Foto: Privat

– Det er bare helt fantastisk. Så vi gleder oss bare til at det skal skje, også håper vi at det skal bli kjempebra.

Prioriterer de med lengst innleggelse

Faren til Tore Ellefsen har vært utskrivningsklar i over to måneder, men kommunen kunne ikke ta imot ham.

Den 89 år gamle mannen har demens og parkinson, og sov alene på et ti kvadratmeters stort rom på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Harstad.

Nå kan det imidlertid være at det løser seg.

Sønnen har fått bekreftet at faren nå får plass på Bergsodden sykehjem. Foto: Martin Mortensen / NRK

Harstad kommune skal prioritere de ferdigbehandlede pasientene som har ligget lengst på sykehuset fra nå av.

De tre pasientene som har ligget lengst på sykehuset, får plass på Harstad Helsehus eller sykehjem i løpet av denne uka.

Det opplyste kommunedirektør Torill Skår til kommunestyremøtet i Harstad torsdag.

– Vi har fått fullmakter til å se på hva som kan være nødvendige tiltak for å få farta opp, sier hun.

I tillegg vil ni plasser bli klargjort på Harstad Helsehus for å ta imot flere av de utskrivningsklare pasientene. I første omgang kan det bli med dobbeltrom.

Løsning med bemanningsbyrå

Ellefsen sier at det at hans far nå får plass, bidrar til at han selv sitter igjen med mange spørsmål.

– Hvordan kunne plassen komme nå? Har det konsekvenser for noen andre? Men samtidig er jeg veldig glad for at kommunen nå oppretter nye plasser som umiddelbart skal settes i drift.

Kommunen øker bemanningen ved å bruke personell fra bemanningsbyrå. Dermed kan de gi tilbudet allerede til uka.

Kommunedirektør i Harstad, Torill Skår. Foto: Trygve Grønning / NRK

– De første kommer på søndag. De øvrige kommer kommende uke. Da er vi oppe og går, sier Torill Skår.

Mener Harstad er på overtid

Frp og Høyre i Harstad har fremmet forslag om flere sykehjemsplasser i flere år.

– Hadde vi planlagt bedre hadde vi ikke vært i denne situasjonen, sier Høyres Rune Stenstrøm.

Rune Stenstrøm i Harstad Høyre. Foto: Børge Hoseth / NRK

Han og Kristian Eilertsen (Frp) er glad for strakstiltakene.

– Tiltakene er helt nødvendig, men de kommer fire år for seint. Det er den enkelte pasient, deres familie og pårørende dette har vært verst for. Harstad har i lengre tid sviktet dem.

Kristian Eilertsen (i midten) i Harstad kommunestyre. Foto: Børge Hoseth / NRK

Gruppeleder i Ap, Else Marie Stenhaug sier at det er på sin plass å sette i gang strakstiltak nå.

– Denne situasjonen kom litt fortere enn vi så for oss. Vi har sagt vi må få opp farta. Det er ikke overraskende at eldrebølgen kom. Vi har mange politiske vedtak som nå blir iverksatt fortere enn planlagt.

Ser framover

Kommunedirektøren la også fram forslag om å starte prosessen med å bygge nye sykehjemsplasser i kommunen. Den prosessen mener ordfører Kari-Anne Opsal må begynne så raskt som mulig.

– Vi må bygge flere sykehjemsplasser, flere heldøgns omsorgsplasser og få flere ansatte innenfor sektoren. Vi må bruke mer penger på denne sektoren, og mindre på andre ting, sier hun.

Ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal. Kommunedirektør Torill Skår sitter i bakgrunn. Foto: Børge Hoseth / NRK

Da saken om den utskrivningsklare 89-åringen ble omtalt i flere medier i forrige uke, hadde Universitetssykehuset Nord-Norge over 40 utskrivningsklare pasienter. Flere av dem var på UNN Harstad.

– Da sier det seg selv at når pasienter blir liggende over lang tid, så er det krevende for oss å gi det tilbudet som er adekvat og som er bra for dem, sa Gina Johansen, driftssjef ved UNN Harstad.

Fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen, har uttrykt bekymring for at flere kommuner ikke er i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.