Nå slippes skattemeldingen, og de fleste nordmenn vil få den i løpet av mars. Det er mange ting du bør sjekke og være oppmerksom på.

Ikke bli svindlet

Det hjelper ikke med penger igjen på skatten hvis de ender opp i Nigeria. I år advarer Skatteetaten mot at svindlere kan forsøke seg med falske skattemeldinger for å lure folk for penger.

– Skatteetaten sender aldri e-post med vedlegg eller lenke, sier rådgiver i Skatteetaten, Simon Heimen Johansen.

Når skattemeldingen er klar vil du få melding eller e-post om å logge deg inn på Skatteetaten sine hjemmesider.

Dette eksemplet er fra 2017, men svindelforsøk er fortsatt vanlig. Skatteetaten sier de aldri sender e-poster med lenker eller vedlegg om skattemeldingen. Foto: Illustrasjonsbilde / Norsis

– Ved å logge inn på vanlig måte på Skatteetatens nettside, skal man være trygg, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe.

Når kommer skattemeldingen min?

Selv om mange nordmenn får skattemelding på tirsdag er det ikke sikkert du er en av dem. Tilfeldigheter avgjør nemlig når du får skattemeldingen din i perioden mellom 14. mars og 31. mars.

Johansen sier at de har prøvd å sende ut til alle samtidig, men at det førte til at systemet krasjet.

– Det folk flest lurer på er når skattemeldingen kommer, og når skatteoppgjøret kommer. Men det kan ikke vi svare på, sier rådgiveren i Skatteetaten.

Er du selvstendig næringsdrivende er det egne frister.

Tips til ferske skattebetalere

For noen arbeidstakere er det aller første gang de får ei skattemelding. Det aller viktigste rådet fagsjefen i Skattebetalerforeningen er dette:

– Se på opplysningene og sjekk om de stemmer med det du tjente i fjor, sier Lothe.

Vanskelige ord i skattemeldingen din Ekspandér faktaboks Naturalytelse: Alle goder du får fra arbeidsgiver som ikke er penger. For eksempel varer, aksjer, rimeligere lån eller tjenester.

Premie til pensjonsordning: Den delen av lønnen din som går til din pensjonsordning. Dette er et beløp som trekkes automatisk og som rapporteres inn fra arbeidsgiver.

Alminnelig inntekt: Alle typer skattepliktige inntekter, etter at fradragene dine er trukket fra.

Minstefradrag: Et fradrag alle får. Størrelsen på dette fradraget regnes ut fra personinntekten din og trekkes automatisk.

Verdsettingsrabatt: En rabatt som senker grunnlaget for formuesskatten. Denne gis på eiendeler som bolig og aksjer. Ting som kan påvirke denne rabatten er for eksempel gjeld og ekteskap.

Kilde: Skatteetaten og Sbanken.

Flere ord og uttrykk i skattemeldingen kan være vanskelig å forstå. Det både for unge og voksne. Be om råd, oppfordrer Lothe.

– Spør en venn eller familie, eller innhent informasjon på nett. Det er mye informasjon tilgjengelig, sier han.

Det kan være lurt å sjekke skattemeldingen tidligere enn aller siste frist. Den siste datoen er det ofte meget stor trafikk hos Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Hva gjør du hvis du får baksmell?

Skattemeldingen som kommer nå antyder om du skylder penger, eller kan vente penger fra staten. Selve skatteoppgjøret er ikke ferdig før den er sendt inn.

– Ser du en skattesmell nå så er den ikke endelig fastsatt, sier Johansen.

Derfor må du sjekke at tallene som er oppført i skattemeldingen er riktig. Har du barn kan du sjekke om du har fått fradrag for barnepass. Deler du boliglån med noen må du sjekke at begge har fått fradrag for renter.

– Men hvis skattemeldingen og skatteoppgjøret har samme grunnlag, vil også resultatet bli det samme, sier Johansen.

Hvis baksmellen kommer har du tid til å spare opp, for betalingsfristen er ikke før august. Du kan be skatteetaten om en nedbetalingsavtale hvis det er vanskelig å betale hele beløpet.

Rolf Lothe, fagsjef for Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen

Har du fått baksmell, kan du spare penger på å betale tidlig.

– Det er lurt å betale en baksmell innen 31. mai, om du har penger til rådighet. Da slipper du å betale renter. Er restskattbeløpet stort, så kan rentene utgjøre en del penger, sier Lothe.

Hvordan unngå å få baksmell

Det viktigste du gjør er å ha et aktivt forhold til skattekortet ditt, sier Johansen.

– Hvis du blir overrasket over å få restskatt, kan det tyde på at skattekortet ditt er feil, sier han.

Går du opp i lønn, skifter jobb eller begynner å motta sykepenger så kan det endre inntekten din. Da burde du endre beløpet på skattekortet ditt.

Eksempel på skattekort. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Rolf Lothe minner om at en bør forsikre seg om at alle lønnsinntekter er ført opp.

– Har man en lønnsinntekt som arbeidsgiver har rapportert inn for sent, så risikerer man tilleggsskatt om man ikke retter det, sier han.

Opplysninger du må føre inn selv

Nesten alt som har med utlandet å gjøre må en føre inn selv i skattemeldingen, ifølge Lothe.

– Eier man utenlandske aksjer, en får pensjon eller har jobbet i utlandet, er det opplysninger man må legge inn selv, sier fagsjefen.

Pendling, private lån og fordringer må en som oftest legge inn selv. Opplysninger om kjøp, salg og utleie av fast eiendom kan også mangle.

– Har man leid ut hytta, leiligheten eller en utleieenhet så må man være nøyaktig, sier han.

Når får du penger tilbake hvis du har restskatt?

Hvis du er riktig uheldig kan det vare helt til november før du får penger igjen på skatten. Simon Heimen Johansen anbefaler alle å sende inn skattemeldingen selv om du ikke har noen endringer. Da øker du muligheten til å få et tidligere skatteoppgjør.

– Oppgjøret kan komme to-tre uker etter at du har levert, eller det kan ta lengre tid. Ingen er garantert å få oppgjøret sitt i en av de tidligere puljene, og alle kan tas ut til tilfeldige kontroller, sier han.