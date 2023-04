Tre dager igjen til fristen – dette kan du gjøre med skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april hvert år.

Det vil si at du nå bare har tre dager igjen på å justere skattemeldingen slik at du får igjen eller betaler restskatt i riktig beløp.

Fredag svarte seks av Skatteetatens på spørsmål fra NRKs lesere. Her er fire av de mest stilte spørsmålene og svar på disse.

Se flere av Skatteetatens svar lenger ned i saken.

Lønner det seg for ektepar å sette boliglånet på den med høyest lønn om dere har stor forskjell i lønn?

Svar:

I tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefellene mv. sett under ett å fordele og overføre inntekt og fradrag slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret. I 2022 er personfradraget kroner 58.250.

Utover det gir rentefradraget samme effekt uansett hvem det står på.

Leiligheten min er beskrevet til høyere markedsverdi enn en tilsvarende leiligheter. Hvordan korrigerer jeg dette?

Svar:

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 25 prosent av dokumentert markedsverdi har du krav på å få satt den ned.

Dokumentasjonen på markedsverdi skal sendes inn sammen med skattemeldingen og du vil bli bedt om å gjøre dette når du fyller den ut.

På kortet for «Bolig og eiendeler» i skattemelding endrer du dette.

Kan jeg føre forsikringene mine på skattemeldingen? Altså, livs- og uføreforsikring, forsikring for kritisk skydom, ulykkesforsikring?

Svar:

Kostnader til forsikringer som er frivillige inngår i ditt minstefradrag.

Hvis man er usikker på hvor mye man kommer til å tjene. hva er det smarteste tingen man burde gjøre for å ikke komme på en tilbakesmell?

Svar:

Det smarteste å gjøre er å ha riktig grunnlag for skattekortet, og er du usikker på årsinntekten så kan du følge med å gjøre endringer i løpet av året. Det gjør du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

For hver gang du endrer vil det bli tatt hensyn til det som allerede er tjent og betalt i skatt, og det blir foretatt en ny beregning ut fra de endringene som du gjør.

Fra Skatteetaten er det følgende personer som bidrar med svar under:

Maria Glambek, rådgiver

Marie Barvik, seniorrådgiver

Hanne Aarbakke, førstekonsulent

Ali Talovic, seniorskattejurist

Ina Katrine Holmeseth, seniorskattejurist

Simen Longva, skattejurist