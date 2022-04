Rune Muladal, ferskvannsbiolog og daglig leder i Naturtjenester nord, påpeker at kjerneområdet for pukkellaks er i Russland, og at Finnmark er i ytterkanten av utbredelsesområdet. – Det sier noe om mengden som potensielt kan komme, sier han.

Foto: Nils John Porsanger / NRK