Ingen tar feil av vadefuglen med rødt bein, rødt nebb og karakteristisk lyd. Men når den ses på 71 grader nord allerede 14. februar, blir man jo i stuss.

Eirik Hargaut hadde akkurat kommet på jobb på butikken i Måsøy da vårtegnet viste seg en måned tidligere enn han noensinne har sett den.

– Plutselig kom den hylende og passerte. Det er jo tidlig. Man sier den skal være på Loppasanden 21. mars, sier Hargaut til NRK.

– Det er fullstendig uvanlig, bekrefter Jan Erik Røer i Birdlife Norge.

– Det finnes kanskje noen ytterst få observasjoner, men normalt finnes ikke tjelden i Finnmark på vinteren.

Artsobservasjoner er nettstedet der fuglefolk rapporterer sine funn. Bare én gang tidligere er det rapportert tjeld i Finnmark i februar, men da på månedens siste dag: En flokk på åtte fugler rastet i Indre Repparfjord i 2020. I Troms er det seks registrerte funn fra februar.

Hundekjeksen er allerede i ferd med å skyte sine første skudd på Måsøya. Eirik Hargaut tok bildet 16. februar. Foto: Eirik Hargaut

Snøfritt og grønt

Tjelden er ikke det eneste som er spesielt med naturen på Måsøya for tiden.

– Jeg er 65 år, men har aldri opplevd en slik vinter. Det er rart alt som skjer nå, sier Hargaut.

– Hundekjeksen spirer. Det er både gråtrost, svarttrost og snøspurv på øya. Silanda kom i slutten av januar, noen par. Så alt er tidlig.

– Her er det jo ikke snø, bare litt i bergene. Men det er greit, jeg trenger ikke snø. Vi får bare håpe at det ikke begynner å spire for mye, sier måsøyværingen, som rapporterer om tre plussgrader i dag.

Elendig skiføre på Måsøya i Finnmark for tiden. Foto: Eirik Hargaut

Trekker kort

Fugleekspert Jan Erik Røer tror ikke tjelden lever farlig selv om den er tidlig på plass i Finnmark.

– Det kan gå helt fint. Tjelden er en robust type. Den går gjerne i fjæra og gjerne der hvor det er litt mudderbanker som blir blottlagt på fjære sjø. Der finner den muslinger som blåskjell og så videre.

De store tidevannsforskjellene i nord bidrar til å holde maten tilgjengelig. På Måsøya er det tett opp mot tre meter mellom høyeste og laveste vannstand.

– Hvis det ikke er islagt, kommer de til maten to ganger i døgnet. Og tjelden er ganske tøff. Den tåler brukbart med kulde bare den kommer til maten sin.

Jan Erik Røer tror tjelden har gode muligheter til å klare resten av vinteren i Finnmark.

Fristes av mildvær

Selv om tjelden er en trekkfugl, er den ikke blant dem som trekker langt. Rett over Nordsjøen finner den fine vinterforhold i Vadehavet og Storbritannia.

– Så trekker de nordover i mars–april, sier Jan Erik Røer.

– Men det er en liten tendens til at de sitter der nede og tenker: «Nå var det vårlig, nå kommer det noen sønnavinder. Kanskje jeg skal prøve meg å se hvordan det står til nordpå?» Så kan dere ta av sted.

Røer sier tjelden gjerne kan dukke opp lenger sør i landet i februar hvis det er mildvær og sønnavinder. Dessuten er det noen få hundre tjeld som overvintrer i Norge, de fleste av dem Verdal i Trøndelag.