Politimann løsnet 18–19 skudd: Sier de ikke så en annen utvei

I et intervju med Politiforum beskriver de to politibetjentene, som var i Lavangen, hvordan de opplevde hendelsen.

Begge skal ha tenkt: «Nå dør jeg».

Natt til 9. desember i fjor ble Hans Arne Nystad skutt og drept av politiet.

Nå er saken ferdig etterforsket og ligger hos sjefen for spesialenheten.

– Saken blir snarlig avgjort, sier etterforskningsleder i Spesialenheten, Halvor Hjelm-Hansen, til NRK.

Spesialenheten etterforsket først saken som grov kroppsskade med døden til følge, men endret så koding til drap.

Bistandsadvokat for avdødes etterlatte, John Christian Elden, har tidligere uttalt at det var noe de ba om allerede da drapet skjedde.

– Vi forstår at det etterforskes om det kan være nødverge, men med antallet skudd og omlading av våpenet, ville det vært kunstig å kalle det annet enn drapsetterforskning, sier han.

Slik så døra på hjullasteren ut etter skyteepisoden. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Trodde gaflene ville treffe dem i brystet

Ifølge spesialenheten inntraff hendelsen cirka klokken 01.45 natt til 9. desember 2022, på avdødes gårdstun.

En politipatrulje med to betjenter ankom stedet i tjenestebil, etter at de var bedt om å bistå helsepersonell, som var på vei til adressen.

Politiet var underlagt en generell fast bevæpning, og tjenestepersonene hadde dermed med seg pistol.

Den avdøde skal ha vært i førerhuset i en hjullaster da politiet kom til stedet. Hjullasteren ble så satt i bevegelse, og kjørte mot den uniformerte politibilen.

Slik beskriver nå den mannlige betjenten hva han tenkte den natten.

– Gaflene er senket til en høyde som vi begge oppfatter vil gjøre at de treffer oss i brystet, sier han til Politiforum.

Gikk i sakte film

Den mannlige betjenten, som etterforskes for drap, kom seg ut av politibilen før den ble truffet av hjullasteren.

Da hjullasteren treffer bilen var den kvinnelige betjenten fortsatt i bilen.

– Da er jeg sikker på at nå dør jeg. Alt begynner å gå i sakte kino. Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet. Om det tar lang tid før jeg dør, sier hun til Politiforum.

– Jeg fortsetter å se mot inventaret i bilen for å se om gaflene fra hjullasteren kommer gjennom. Så endrer plutselig vinkelen på bilen seg, sier hun videre.

Politibilen skal så ha veltet.

– Da er min neste frykt at han bare skal kjøre over meg og bruke alle tonnene til å rett og slett mose bilen. Eller at bilen stopper å skli, slik at han får nok motstand til å faktisk spidde gjennom, sier den kvinnelige betjenten til Politiforum.

Det var denne hjullasteren den avdøde mannen satt i da han skal ha gått til angrep på politiet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Så ingen annen utvei

Ifølge den mannlige politibetjentens intervju i Politiforum, skal han ha falt like etter at han kom seg ut av bilen.

– Når jeg detter, tenker jeg at «nå dør jeg», sier han.

Mannen skal så ha løsnet 18 eller 19 skudd.

Til Politiforum sier han nå at ikke så noen annen utvei.

– Jeg skyter i bevegelse, for både hjullasteren og bilen flytter seg. Når siste skudd er skutt, oppfatter jeg at handlingen er stanset, i hvert fall midlertidig, sier han til Politiforum.

Det var 49 år gamle Hans Arne Nystad som ble skutt og drept av politiet. Foto: privat

– De skal få lov til å ha sin virkelighetsforståelse. Den eneste som kunne sagt dem imot, er drept, sier advokat Elden til VG.

Han har tidligere sagt til NRK at antall skudd avfyrt bør bli et sentralt spørsmål for Spesialenheten.

– Hvorfor det var nødvendig med nødverge med 15 skudd for å komme seg unna, og om det var det, det er jo et tema som man må ta stilling til, sa han til NRK kort tid etter hendelsen.