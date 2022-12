Politiskytingen i Lavangen: – Virker som en relativt overdreven situasjon

Natt til fredag forrige uke ble en mann i 40-årene skutt og drept etter at politiet ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet. Hendelsen skjedde i Lavangen i Troms.

De pårørende har fått oppnevnt bistandsadvokater, en av dem har bedt advokat John Christian Elden. Han sier at han kommer til å følge etterforskningen nøye og at det fortsatt mangler en del informasjon.

– Det virker som en relativt overdreven situasjon, men vi vet ikke hvorfor dette angivelig var nødvendig, sier Elden.

Fredag kveld var Kripos på stedet og tok åstedsbilder av den veltede politibilen og hjullasteren som den avdøde skal ha vært i. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

På stedet skal det så ha oppstått en situasjon som førte til at politiet avfyrte skudd mot mannen. Han skal på det tidspunktet ha kjørt en hjullaster.

Saken etterforskes nå av Spesialenheten med bistand fra Kripos. Politibetjentene ble fredag avhørt og skal være veldig preget av hendelsen. Mandag sier etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen til NRK at det ikke er noe ny informasjon han kan gå ut med.

Elden forutsetter at Spesialenheten etterforsker saken som en hvilken som helst annen drapssak.

Ønsker ikke spekulasjoner

Han sier det ikke er lett for de pårørende å være i denne situasjonen, spesielt siden de får lite informasjon.

– Det de har fått beskjed om nå er at Spesialenheten er enig i at det er såkalt «særlige grunner» i denne saken som gjør at det trengs bistandsadvokat og at det trengs en riktig oppfølgning av saken, så det kommer vi til å jobbe videre med, sier Elden.

Hendelsen i Lavangen har fått mye oppmerksomhet og det er mange rykter som går. De pårørende ønsker ikke at det spekuleres på forhånd om hva som har skjedd.

– De ønsker at etterforskningen skal gi resultater.

Bildene viser hjullasteren som mannen skal ha kjørt da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Du trenger javascript for å se video. Bildene viser hjullasteren som mannen skal ha kjørt da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Video: Hanne Wilhelms / NRK

Bilder fra åstedet viser det som kan se ut som minst 15 kulehull i døren på hjullasteren.

Elden mener det viktig å ikke foregripe resultatet av etterforskningen, men han mener likevel at antall skudd avfyrt bør bli et sentralt spørsmål for Spesialenheten.

– Hvorfor det var nødvendig med nødverge med 15 skudd for å komme seg unna, og om det var det, det er jo et tema som man må ta stilling til.

Ordfører i Lavangen kommune Hege Beate Rollmoen (Ap) har selv vært å tent lys for å minnes den avdøde. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Flere har tent lys

Det bor omtrent 1000 mennesker i den lille kommunen Lavangen i Sør-Troms. Ordfører Hege Beate Rollmoen (Ap) sier at lokalsamfunnet har reagert med vantro og sjokk.

Hun ber også folk være varsom med hva de publiserer og sier.

– Det er berørte parter i begge ender, og det skal vi ikke glemme. Ha nå i bakhodet at det er noen som leser disse meldingene som legges ut.

Rollmoen mener man ikke må øke belastningen på de berørte partene med måten man omtaler saken på.

Flere har kommet med blomster og lys for å minnes den avdøde. Ordfører mener det er fint at folk har et sted de kan dra til. Foto: Malin Straumnes / NRK

I ettertid av hendelsen har flere personer satt blomster og tent lys ved mannens boplass.

– Jeg synes det er veldig fint at folk har en plass de kan gå og tenne lys, det betyr noe å kunne få lov å ha en stille stund for seg selv.