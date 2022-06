Mann i 20-årene dømmes til 8 år og 6 måneders fengsel for overgrep mot 13 jenter

Utholdt varetekt kommer til fradrag med 130 dager.

Mannen dømmes for i alt 16 forhold, som strekker seg over en tidsperiode på mer enn fem år.

De yngste jentene han er dømt for å ha forgrepet seg på, var under 14 år.

Til sammen må han betale 1,3 millioner kroner i erstatning til de fornærmede.

Mannen i 20-årene i Tromsø var allerede funnet skyldig i å ha forgrepet seg på 13 barn, og for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Spørsmålet i den siste rettsrunden var selve straffeutmålingen.

Onsdag har altså Nord-Troms og Senja tingrett slått fast at mannen dømmes til fengsel.

Dette er overtredelsene: Ekspandér faktaboks Straffeloven § 300 jf. § 299 (tre tilfeller) Straffeloven § 299 (to tilfeller) Straffeloven § 302 (syv tilfeller) Straffeloven § 295 første ledd bokstav c Straffeloven § 304 Straffeloven § 311 første ledd jf. annet ledd Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 17 annet ledd.

La ned påstand om ni år

Medisinsk sakkyndige var til stedet i rettssaken og mente det er moderat til høy risiko for at mannen i 20-årene vil begå nye seksuelle overgrep.

Aktor, Trude Kvanli, mente likevel det ikke er hensiktsmessig at mannen dømmes til forvaring.

Hun la ned påstand om en tidsbegrenset straff på fengsel i ni år og seks måneder.

– Det er en lang fengselsstraff, men det er på bakgrunn av alvorligheten i saken.

En del av vurderingen baserer seg på at den dagen tiltalte slipper ut etter å ha sonet en lang straff vil han ikke være i posisjon til å oppnå kontakt med så unge jenter, ifølge Kvanli.

– En tidsbestemt straff er tilstrekkelig og vil gi den nødvendige korreksjon av tiltalte. Her har man vurdert at behovet for samfunnsvernet ikke er til stede, sa hun da saken gikk for retten.

Aktor Trude Kvanli mente det ikke var hensiktsmessig med forvaringsdom. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Forsvarer ba om mild straff

Mannens forsvarer, Håvard Utstøl Jakobsen, ville ikke stille til intervju da saken gikk for retten.

Men i sin prosedyre ba han retten om å ilegge hans klient så mild straff som mulig.

Jakobsen la vekt på at dette er en ung mann, og at han var svært ung da han begikk noen av de første og mest alvorlige overgrepene.

Han poengterte også at de medisinske sakkyndige har uttalt at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Derfor mener han fengselsstraffen ikke bør være lengre enn seks til syv år.

Til NRK sier han onsdag ettermiddag at han ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt. Han vil gå gjennom dommen med sin klient.

Forsvarer Håvard Utstøl Jakobsen ba om så mild straff som mulig for hans klient. Foto: Pål Hansen / NRK

Kontakt via sosiale media

Overgrepene skal ha funnet sted mellom oktober 2016 og mars 2022.

Den yngste fornærmede var 12 år da overgrepene fant sted.

Under rettssaken kom det frem at mannen har oppnådd kontakt med ofrene via sosiale medier, før han har møtt dem fysisk.

Bistandsadvokat for noen av jentene, Erik Ringberg, sier flere av jentene har slitt mye i etterkant av overgrepene.

– Forskning viser at barn som utsettes for overgrep av denne karakter har stor sannsynlighet for å få store plager i ettertid.

Mannen er også dømt for å ha utnyttet en mindreårig ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Hendelsen skal ha funnet sted i mars, og jenta hadde da nylig kommet til Norge.

Da den tiltalte mannen forklarte seg i tingretten, erkjente han straffskyld for storparten av overgrepene mot barna. Han erkjente imidlertid ikke straffskyld for å ha utnyttet den ukrainske jenta.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten til den ukrainske jenta. Advokaten opplyser at hun ennå ikke har videreformidlet dommen til sin klient.