Til Nordlys forteller Stian Dunvold at han ble oppmerksom på et sterkt lysglimt da han var på Grøtfjordstranda utenfor Tromsø. Han tok bilder av det ved 22-tiden.

– Veldig spesiell opplevelse. Aldri sett slik før, sier han.

Dunvold la ut bildene på Facebook og forteller at han etterpå har fått meldinger fra folk fra Svolvær i sør til Finnmark i nord som har sett det samme.

Jostein Pettersen tok dette bildet fra Værøy 23.17 mandag kveld. Foto: Jostein Kristiansen / NRK

Kan ha vært satellitt

Landsat 9, en satellitt som ble skutt opp fra California mandag kveld, nevnes som en mulig forklaring. Den skal observere menneskelige og naturlige endringer på jordens overflate.

Delen som lyste opp kan ha vært øvre del av bæreraketten som var på vei ned gjennom atmosfæren hvor den brant opp, skriver Marco Langbroek ved universitetet i Leiden på Twitter.

Bæreraketten dytter nyttelasten, altså satellitten, ut i den riktige banen i verdensrommet, før den styrter ned mot jorden igjen. På vei ned gjennomfører den en bremseavfyring, i tillegg til at den dumper drivstoff. Begge deler kan være synlig fra bakken.

Dette bildet viser Centauren, eller bæreraketten, som trolig førte til lysfenomenet. Centauren er det øvre trinnet i Atlas V-raketten, som frakter Landsat 9-satellitten. Foto: Wikimedia / Wikimedia

Langbroek har drevet kartlegging av satellitter, og filmet fenomenet fra Leiden i Nederland. Han skriver at satellitten trolig har vært på vei ned over den britiske kystlinjen.

Fenomenet har også blitt observert i Sverige. Romforskeren Eric Stempels ved universitetet i Uppsala sier til Aftonbladet at han også tror det kan være Landsat 9-satellitten, selv om han stusser over at den brukte så lang tid på å komme seg til Sverige.

Stempels sier til avisa at det for noen uker siden ble bekreftet at et lignende lysfenomen skyldtes en russisk rakett med en satellitt.

Slukket

NRK har også fått en rekke tips av personer som har observert lignende lysfenomener. Jostein Kristensen observerte lyset fra Værøy i Lofoten klokken 23.17 mandag kveld.

June-Kathrin Velsvik Klingberg så et hvitt lys med en hale av lys etter seg. Velsvik sier lyset dreide litt og endret litt form, som om halen smuldra opp. Etter noen

June-Kathrin Velsvik Klingberg observerte lyset mandag kveld. Foto: June Klingberg / NRK

minutter ble den lysende trekanten mindre, før den ble slukket. Til slutt slukket også det øverste lyset.

En annen tipser observerte lysfenomenet fra øya Landegode utafor Bodø. Dette var også ved 23-tiden.

Til iTromsø opplyser kommunikasjonsrådgiver Ørjan Vøllestad ved Andøya Space Center at de ikke hatt oppskytninger mandag. Han har ikke noe sikkert svar på hva lyset kom av, men mener det kan være en satellitt som har truffet atmosfæren, en rakett skutt opp fra Russland eller en meteor.