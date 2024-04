Natt til mandag den 13. februar 2023 mistet 31 år gamle Preben-André Bergseng Lind livet, da sjåføren av en lastebil med tilhenger mistet kontrollen over kjøretøyet i Harstad.

En mann i 60-årene, som kjørte lastebilen som var involvert i dødsulykken, ble kort tid etter siktet i saken.

Da rettssaken mot mannen startet i Midtre Hålogaland tingrett 2. april, nektet tiltalte straffskyld for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Nå er dommen klar.

– Tiltalte har opptrådt sterkt klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse og han har forårsaket Preben-André Bergseng Linds død ved grov uaktsomhet.

Det skriver retten i kjennelsen, hvor det kommer frem at dommerne enstemmig har landet på å dømme mannen til fengsel i ett år. Dette er en måned lavere enn aktor

Videre er mannen i 60-årene dømt til tap av førerrett i fire år, samt utbetaling av 720 000 kroner i oppreisningserstatning til de fire etterlatte, hvorav to mindreårige barn.

– Den vil bli anket, skriver forsvarer Geir Olav Pedersen til NRK.

Uenighet

I tiltalen fra Statsadvokatene i Troms og Finnmark, som ble kjent i starten av februar, kom det frem at tiltaltes lastebil med tilhenger kom over i motgående kjørefelt og mistet kontrollen over kjøretøyet.

I retten oppsto det uenighet om personbilens plassering i veibanen, hvor tiltalte var av oppfatning om at personbilen kom over i motgående kjørefelt.

Dette var noe både lastebilsjåføren og hans forsvarer, advokat Geir Olav Pedersen, påpekte flere ganger i retten.

ANKE: Tiltaltes forsvarer, advokat Geir Olav Pedersen, sier til NRK at dommen vil bli anket. Selv ba han om frifinnelse av tiltalte for de to alvorligste punktene i tiltalen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Tiltalte ønsket i retten å ikke svare på spørsmål knyttet til rapporten fra politiet og de sakkyndige.

– Jeg har hatt det jævlig tøft, svarte tiltalte, på spørsmål fra forsvarer Geir Olav Pedersen om hvordan han har hatt det etter ulykken.

I retten la aktor ned påstand om ett år og en måned i fengsel for mannen i 60-årene. Videre tap av førerrett i fire år.

Forsvarer la på sin side ned påstand om at tiltalte frifinnes for post 1 og 2 i tiltalen, og anses på mildeste måte for post 3 (fart).

Tiltalen: Foto: Børge Hoseth / NRK Ekspander/minimer faktaboks Mannen i 60-årene er tiltalt for følgende: Straffeloven § 281 – for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

– for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 – for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

– for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 «Fartsgrense» – for å ha kjørt i strid med skilt nr. 362 «Fartsgrense» som forbyr kjøring med høyere hastighet enn angitt antall km/t. Tiltalte erkjente i retten tirsdag bare straffskyld for det siste punktet i tiltalen. Det alvorligste tiltalepunktet er punktet om brudd på straffeloven § 281, som kan straffes med fengsel i inntil seks år.

«Ville ulykken ikke skjedd»

I tiden forut for ulykken fikk sjåføren av lastebilen flere melder om feil ved ABS-bremsene.

Et sentralt tema i retten var hvorvidt den manglende virkningen av ABS var en medvirkende årsak til ulykken, eller ikke.

Kort tid etter ulykken inntraff ble det tatt bilder av strøm- og EBS-kabelen mellom lastebilen og tilhengeren. Disse viste at kablene ikke var i lås, slik de skulle vært da turen startet.

Selv påpekte tiltalte i retten at tilkoplingen gjøres «på automatikk».

«Retten finner likevel ingenting formildende omkring at han glemte låsebøylen ved denne anledningen. Dette fordi tiltalte allerede ved kjøreturens start ble varslet med et oransje varsellys på sitt instrumentpanel om at det var feil ved ABS-bremsene og som ble stående på under hele kjøreturen», heter det i kjennelsen fra tingretten.

De mener tiltalte «ignorerte det», og mener han burde stoppet for å sjekke om låsebøylen var festet.

«Dersom han hadde stoppet og sjekket tilkoplingen ville ulykken ikke skjedd», skriver retten videre.

Selv mener retten det foreligger en «alvorlig svikt i de krav som kunne stilles tiltalte, at det ikke foreligger noen formildende omstendigheter».