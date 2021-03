Da det nærmet seg tid for å gå i gang med seksualundervisning på ungdomstrinnet for Kvalfjord skole på Stjernøya i Finnmark, bestemte lærer Kine Elise Bergly seg for å bestille inn litt materiell.

I god tro gikk hun derfor inn på Helsedirektoratets kondomordning, gratiskondomer.no, og huket av for en standardpakke til skolen, og tenkte ikke noe mer over det.

Helt til pakken kom frem til postkontoret i den lille bygda med femti innbyggere.

– Den var så stor og tung at postdamen mente jeg måtte ha hjelp for å få den opp til skolen. Etter å ha sett pakken skjønte jeg at jeg hadde tabbet meg kraftig ut, sier Bergly.

Det var Rognsund dagblad som omtalte saken først.

Pakken med seksualundervisningsmateriell innhold et rikholdig utvalg av kondomer. Foto: Kine Elise Bergly

– Skal de starte kondomeri?

Skolen har fem elever, og to av dem går på ungdsomstrinnet. Det var disse to som skulle få seksualundervisning.

Elevene syntes bestillingen var en veldig morsom hendelse. Og lærer Bergly fikk litt å tenke på da hun skulle løse kondom-kabalen.

– Jeg kunne ikke akkurat dele innholdet på to og sende det med dem hjem. For da ville de hatt over tusen kondomer hver, og foreldrene ville stilt spørsmål, sier Bergly.

Men spørsmål fra foresatte, det kom hun seg ikke unna:

– Jeg sendte med dem hjem 55 kondomer hver, og da lurte foreldrene på om ungene skulle starte kondomeri, sier hun lattermildt.

Den mildt sagt store kondomleveransen har også fått innbyggerne i den fraflyttingstruede bygda til å spøke med at all prevensjonen nå vil føre til ytterligere befolkningsnedgang.

– Det er flere i bygda som har sagt at de ønsker kondomer. Vi har tenkt at vi kanskje skal stikke hull på alle sammen og bare dele de ut til alle i bygda. Så kanskje får vi litt flere unger på skolen, sier Bergly.

Kine Elise Bergly forteller at elevene hennes syns hele kondompakkehistorien ble en morsom inngang til seksualundervisningen. Foto: Kine Elise Bergly

– Man får aldri for mange kondomer

En som elsker denne historien, er sexolog og programleder i Naked Attraction, Tuva Fellman.

– For det første må jeg gi all kred til læreren som tar tak i seksualundervisningen og bestiller inn kondomer. Og det er jo veldig gøy når det kommer så mye. Men samtidig får man aldri for mange kondomer, og man får aldri nok glidemiddel.

Tuva Fellman hyller læreren som bestilte inn 2152 kondomer og 400 pakker glidemiddel til to elever. Foto: Rashid Akrim / NRK P3

At det blir delt ut kondomer og man får tilgang på god seksualundervisning er ifølge Fellman svært viktig.

– Veldig mange av oss har vært i en situasjon der man kanskje ikke hadde helt planlagt å ligge med noen akkurat der og da, og så gjør man det likevel.

I en slik setting mener Fellman det å ha en kondom lett tilgjengelig, slik at man bruker den, vil føre til en positiv opplevelse, i stedet for angst for å ha hatt ubeskyttet sex.

Sexologen mener det ikke er nødvendig å kunne absolutt alt for å kunne gi god seksualundervisning.

– Åpenhet, ærlighet og ikke minst trygghet er det viktigste. Er du usikker på noe, si at du skal finne ut av det, sier Fellman.