Kultur- og likestillingsministrer Anette Trettebergstuen (Ap) har bedt helsemyndighetene om å komme med en mer fleksibel løsning for å øke publikumsgrensen på arrangementer.

Torsdag oppjusterte regjeringen antallsbegrensningen fra 50 til 200 stykker, men det er ikke godt nok, mener flere i kulturlivet.

– Det er forskjell på Ilseng samfunnshus, der jeg kommer fra, og den største kinosalen her i Tromsø. Derfor oppleves det som urettferdig at begge stedene kan ha 200 gjester, sier Anette Trettebergstuen til NRK-programmet Helgemorgen.

– Vi må ha en smidigere løsning hvor man ser an antall folk opp mot antall kvadratmeter og innganger, slik at flest mulig kan gå på forskjellige arrangementer.

Ministeren er i Tromsø for å delta på Tromsø Internasjonale Filmfestival, som begynner mandag 17. januar. Den anerkjente filmfestivalen trekker vanligvis 60.000 publikummere, men ligger nå på under halv kapasitet på grunn av koronapandemien.

– Det er stor forskjell på å arrangere en festival med 50 i hver sal sammenlignet med 200. Nå har vi masse billetter i salg, men først og fremst til lokalt publikum. En del tilreisende har avbestilt fordi vi hadde så få billetter til salgs, sier Lisa Hoen, festival- og programsjef i Tromsø Internasjonale Filmfestival, Tiff.

– Et uromoment

De nye tiltakene gjelder inntil videre i fire uker. Men kulturministeren håper å komme med ny antallsbegrensninger lenge før det.

– Forhåpentligvis innen en ukes tid. Det er mange små og store festivaler utover vinteren vi håper at kan få flere gjester, sier Trettebergstuen.

Det vil uansett ikke få noen ringvirkninger for filmfestivalen i Tromsø, men kan muligens hjelpe musikk og kunstfestivalen Nordlysfestivalen, som går fra 28. januar til 5. februar.

– Vi har levd med usikkerhet i to år, og håper at vi skal slippe å måtte justere rett før festivalen i år også. I så fall må det bli opp og ikke ned som i fjor, da vi måtte gå over til digitalt, sier festivaldirektør Heidi Beate Lekang.

Hun sier regelverket som stadig endres, er et uromoment, men at de ikke kan gjøre annet enn å forholde seg til de gjeldende reglene.

Fra venstre Heidi Beate Lekang i Nordlysfestivalen, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og filmfestivalsjef Lisa Hoen. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

Vil ha mer forskning

Begge festivalsjefene sier at det har vært svært krevende å arrangere festivaler de to siste årene. Nå håper de at kulturbransjen og kreativ næring får et løft – både med kompensasjonsordninger og mulighet til å ha høyere publikumstall så fort som mulig.

– Vi har ikke hatt noen utbrudd på kino i Norge under pandemien. Vi er skikkelige gode på smittevern. Jeg ønsker meg at man begynner å se på forskningen som har vært gjort, sier Lisa Hoen i Tiff.

En ny studie fra Det Tekniske Universitetet i Berlin viser at det så langt at det ikke har vært noen spredning av koronaviruset fra noen kinoer noe sted i verden.

Kulturministeren sier det er kjipt å måtte være ansvarlig for restriksjonene, men sier at de må holde mobiliteten nede selv om det har kommet lite smitte fra kulturlivet.

–Det er ikke sånn at kulturlivet er det viktigste å stenge, tvert imot vil vi holde hjulene i gang. Men det er summen av stedene og gangene vi møtes, sier Trettebergstuen.

– Vi visste ikke så mye om omikron da vi måtte stenge ned i desember, men nå vet vi at det ikke er så store konsekvenser. Det gjør at vi kan åpne opp litt. Vi er på rett vei.

Lisa Hoen i Tiff sier det er enormt krevende å planlegge festival når publikumsantallet justeres ofte. Foto: Petter Strøm / NRK