Halvveis i verdensrekordforsøket: – En sinnssyk rå prestasjon

Natt til mandag kom meldingen fra støtteapparatet til fjellklatreren fra Vadsø – Kristin Harila har besteget fjelltoppen Dhaulagiri.

Det er den syvende høyeste fjelltoppen i verden, og ligger i Himalaya, vest/sentralt i Nepal. Toppen er 8.167 meter over havet.

Ved å sjekke av fjelltopp nummer syv på lista, setter det Harila i en god posisjon i sitt verdensrekordforsøk på å klatre de 14 høyeste fjelltoppene i verden på under et halvt år.

Hjemme i Norge heier folk og idrettsutøvere på prestasjonen, mens hennes nærmeste følger svært spent med.

– For min del er det viktigst at hun kommer trygt hjem igjen, sier kjæresten og ekspedisjonsfareren Jens Kvernmo.

Kristin Harila på vei opp Everest og Lhotse 23. mai i år. Foto: Kristin Harila

Raskeste kvinne i verden

26. april starta Kristin Harila offisielt stoppeklokka for sitt forsøk på å ta ny verdensrekord.

Det er klatreren Nimsdai Purja som innehar rekorden. I 2019 brukte han 189 dager på å bestige alle verdens fjell over 8.000 meter.

Fjellklatreren fra Vadsø forsøkte på samme rekord i fjor, men ble stoppa da hun ikke fikk klatrelisens i Kina. Den gang greide hun 12 av 14 fjell.

På sitt nye forsøk i år har hun brukt litt over en måned på å bestige syv av fjelltoppene.

Kristin Harila på vei opp Mount Everest og Lhotse sammen med Jake Meyer og sherpaen Lama. Fjellklatreren Meyer holdt selskap med Harila og Lama et stykke, før duoen fortsatte alene opp siste etappe. Foto: Kristin Harila

Men det har ikke vært uten dramatikk underveis. Da fjelltopp nummer fem og seks på lista, Mount Everest og Lhothe, skulle bestiges sammen med sherpaen Lama – sluttet den ene oksygenflaska å virke.

– Mens vi klatret hadde vi et problem med en oksygenflaske, så vi kunne ikke bruke den. I de siste 50 minuttene av stigningen var Lama uten oksygen, men vi tok det sakte og han var i god form, meldte Harila.

Det hele endte med at Harila klarte å slå sin egen rekord fra i fjor, og er fremdeles den raskeste kvinnen i verden opp Everest og Lhotse.

– Lama var en superhelt igjen og fikk oss til å bevege oss så fort. Noe som er veldig viktig i denne typen prosjekter. Han er virkelig en fantastisk sherpa, meldte Harila etter den nye rekorden.

I mai i fjor tok hun også ny verdensrekord ved å bestige seks fjell på under en måned.

I kommentarfeltet til NRK Troms og Finnmark heier folk i hjemfylket på Kristin Harila. Foto: Skjermdump / NRK

Får applaus fra idrettsutøvere

Hjemme i Norge heier folket på Harila i kommentarfeltene for hver fjelltopp hun bestiger. Også andre ekspedisjonsfarere følger spent med underveis.

– Det er en sinnssyk rå prestasjon, sier Frank Løke om det vadsøværingen får til i fjellene.

Han nådde toppen av K2 på samme tid som Kristin Harila i fjor. På vei ned oppstod det dramatikk for den tidligere håndballspilleren, da han fikk store problemer forbi et parti med is.

Frank Løke noen dager før han besteg K2 i juli 2022. Han ble den tredje nordmannen som besteg verdens nest høyeste fjell, 8611 meter over havet. Foto: privat

Dermed vet han risikoen fjellklatreren fra Finnmark setter seg i. Han er derimot sikker på at hun vil klare å ta verdensrekorden.

– Hun satser alt og følger drømmene sine. Det står det vanvittig respekt av, sier Løke og legger til:

– Men hun har noen tøffe fjell igjen i Pakistan, så la oss håpe at hun har værgudene og alle verdens guder på sin side når hun tar fått på de farligste toppene.

Også andre idrettsutøvere følger spent med klatringa til Harila.

– Hun er jo helt rå! sier norgesmester i langdistanse hundekjøring, Thomas Wærner.

Norgesmester i langdistanse hundekjøring, Thomas Wærner i Kirkenes under Finnmarksløpet 2023. Nå følger han spent med på de fysiske og psykiske utfordringene fjellklatreren fra Vadsø går gjennom. Foto: Øyvind Næss / NRK

Selv om han ikke direkte sammenligner sin egen sport med fjellklatring, kan Wærner kjenne seg igjen i den psykiske styrken som kreves.

– Jeg kjenner igjen det å holde ut over tid, særlig når ting ikke er så godt underveis – og den indre motivasjonen hun har inni seg og at hun holder den «driven» topp etter topp, det er litt av en prestasjon.

Wærner er imponert over det han kaller for en enorm fysisk oppgave Harila holder på med, i tillegg til all logistikk som må til for å kunne gjennomføre prosjektet.

– Det ser ut som hun skal klare denne rekorden, hun ligger veldig godt an.

Jens Kvernmo og Kristin Harila fortalte tidlig i mai at de var blitt kjærester. Underveis i prosjektet til Harila kom Kvernmo på besøk til henne i Katmandu. Foto: Kristin Harila

– Veldig stolt av henne

På sidelinja sitter kjæresten til Kristin Harila og følger spent med. Ekspedisjonsfareren Jens Kvernmo har vært ute en vinternatt tidligere selv, og er imponert over hva Harila får til.

– Jeg er selvfølgelig veldig stolt av henne, og utrolig imponert over hvor raskt hun klarer å gå fjellene, sier Kvernmo til NRK.

Ekspedisjonsfareren Jens Kvernmo har du sen siste tiden kunne se på TV-skjermen i TV-serien «Jens og Isak på tynn is», da han og Isak Dreyer besøkte Grønland for å lære seg tradisjonelle jaktmetoder. Foto: Kjartan Ovesen

Han legger derimot ikke skjul på at han er litt nervøs for det risikable prosjektet til kjæresten. Samtidig er ikke eventyreren i tvil om at Harila om noen måneder vil stå med regjerende verdensrekord.

– Hun er fysisk og mentalt veldig sterk, og hun når nok målet sitt og tar rekorden i år.

Om det blir så mange turer sammen i fjellet i etterkant, er han derimot ikke helt sikker på.

– Jeg vet ikke om jeg tør å være med henne på fjelltur, sier Kvernmo flirfullt.