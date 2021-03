Koronautbruddet i Tromsø er slått ned - vil ikke forlenge lokale tiltak

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere

Krav til registrering av gjester ved serveringssteder

Stenging av treningssenter, idrettshaller og svømmehaller med unntak for: Organisert aktivitet for barn og unge under 20 år og trening og aktivitet med et klart rehabiliteringsformål

Krav om munnbind på kollektivtransport, taxi, butikker og i fellesarealene på kjøpesentre og lokaler for sports- og fritidsaktiviteter, der man ikke kan holde minst en meter avstand

Tiltakene som iverksettes gjelder fra midnatt 5. mars og til og med 18. mars