Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En uoversiktlig smittesituasjon fører til at Tromsø kommune nå varsler strengere, lokale tiltak.

Torsdag klokka 13:30 møtte ordfører Gunnar Wilhelmsen og kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen pressen. Klokka 15 skal et ekstraordinært formannskapsmøte behandle tiltakene som kommuneledelsen vil innføre.

– I Tromsø har vi i snart to uker hatt stor smittespredning. Vi ser at smittesporingsarbeidet har blitt mer krevende, og vi må anta at det er skjult smitte i samfunnet. Smitten sprer seg raskt og lett.

Han skryter av Tromsøs befolkning. Sju-åtte tusen har testa seg bare de siste dagene.

– Vi gjør først og fremst disse nye tiltakene for å beskytte dem som ikke tåler å bli smitta.

Skjermer de unge

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen sier det er 60 smitta de siste dagene. I befolkninga er det nå 79 smitta per 100.000 innbygger.

– I løpet av ei uke har smitten spredt seg i fire ledd. De smitta er i stort sett i alderen 20 til 30 år, og smitten har stort sett spredt seg gjennom treningssenter. Den nye varianten smitter gjennom kontaktflater, og en meters avstand er ikke alltid nok.

Det er rundt 20 treningssentre i Tromsø. Også svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng blir stengt.

Det siste døgnet har det også dukket opp smittetilfeller der det ikke er kjent hvor smitten stammer fra, forteller Kristoffersen.

– Vi har god kontroll, men når vi opplever slikt, gir det tanker om at vi har en del skjult smitte.

Barn og unge under 20 år blir skjermet fra de nye restriksjonene og kan fortsatt drive organisert idrett. Barn under 12 år trenger heller ikke å bruke munnbind når de reiser kollektivt.

En knivsegg

I forrige uke ble de første smittetilfellene i en ny smittebølge i Tromsø kjent. Kommunen viste til en rekke steder der det kan ha vært smittede personer. Det har ført til at flere tusen mennesker har latt seg teste for koronaviruset.

Mer enn 40 personer i Tromsø har fått påvist covid-19 de siste dagene. De fleste av disse knyttes til det nye utbruddet i byen.

Den engelske varianten av viruset har blitt påvist.

Denne varianten av covid-19 er kjent for å smitte lettere, men ikke nødvendigvis føre til mer sykdom. Det betyr at smitten kan ha spredt seg raskere enn det man ellers har vært vant til i Tromsø.

– Vi balanserer nå på en knivsegg. Vi har et betydelig antall smitta og sikkert mellom 400 og 500 personer i karantene, sier fagleder på koronasenteret, Øyvind Benjaminsen til NRK.

Fagleder på koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen. Foto: NRK

Lar seg teste

Onsdag ble det oppretta et nytt testsenter i Breivika i Tromsø, og på første åpningsdag ble 423 personer testa. I helga ble over 2000 personer testa for covid-19- Benjaminsen roser befolkninga i byen som er så villige til å bli sjekka for korona.

– Det er vi veldig glade for, det gir oss bedre oversikt, sier han.

Torsdag gikk kommunen ut med en utvida liste over steder der det kan ha blitt smittet personer. Folk som har vært på disse stedene blir bedt om å være oppmerksomme på symptomer på korona. De bør ha lav terskel for å teste seg.

Har du vært på disse stedene? Ekspandér faktaboks Torsdag gikk Tromsø kommune ut med en utvida liste over steder der folk kan ha blitt smitta av korona. Folk som har vært på disse stedene blir bedt om å være oppmerksomme på symptomer på korona. De bør ha lav terskel for å teste seg: Smørtorget – søndag 21.02 kl. 11:30-13:15 Kaffebønna Stortorget – søndag 21.02 kl. 13:15-13:40 Pastafabrikken – mandag 22.02 – torsdag 25.02 Eurospar Storgata – mandag 22.02 kl. 14:30-18:30 Feel 24 Håpet, hele uke 8 Feel 24 Strandgata – tirsdag 23.02 ca. kl. 16:00-18:00 Sats Langnes – onsdag 24.02 ca. kl. 19:00-21:00 og på formiddagen lørdag 27.02 Vita Jekta – onsdag 24.02 kl. 10:00-14:00 La Lash sentrum – hele onsdag 24. og torsdag 25. februar Sats sentrum – torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30 Tromsøbadet – lørdag 27. februar kl. 12:00-16:00 (Alle som har vært her i dette tidsrommet bes om å teste seg, uansett om man ikke har symptomer) Aurora kino Fokus – søndag 28. februar kl. 19:30-22:00 Eurospar Kvaløysletta – torsdag 25. februar kl. 16:30-17:00

Onsdag var 1629 personer i Tromsø fullvaksinerte, viser kommunens oversikt. Alle sykehjemsbeboere er vaksinert. Det er likevel mange i risikogruppene som ikke er håndtert.

– Disse vil være vaksinert før sommeren, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.