Politiadvokat Ylva H. Kvikstad sier en pressemelding at de valgte å endre siktelsen fordi den første siktelsen var basert på informasjon politiet hadde i starten av etterforskningen.

– At siktelsen tidligere var på grov kroppsskade med dødsfølge har ikke hatt noen praktisk betydningen for de etterforskningsskritt som er gjort, all den tid en av hypotesene vi har jobbet med fra starten er at siktede har knivstukket ham, sier Kvikstad.

Mannen ble flydd til sykehuset i Hammerfest med stikkskader etter en voldshendelsen hvor han senere døde, opplyste Torstein Pettersen, avsnittsleder for taktisk etterforskning, til NRK forrige uke.

Den avdøde mannen i 60-årene er nå obdusert og politiet venter på den rettsmedisinske rapporten.

– Det vi kan si er at den avdøde har et knivstikk i mageregionen.

Politiet melder at de jobber med å kartlegge hendelsen og tiden før.

– Vi har avhørt en rekke vitner, bekjentskapskrets både fra tiden i Vardø samt andre steder i landet.

Kvikstad sier det er for tidlig å si hva etterforskningen har avdekket til nå.

– Vi er nå i en fase hvor vi sikrer spor, avhører vitner, innhenter opplysninger og analyser, som så skal sammenstilles og sees i sammenheng med siktedes forklaring og de funn som er gjort på stedet.

Kriminalteknikere gransker huset og omgivelsene etter knivstikkingen i Vardø sist fredag. Paret bodde periodevis i byen, men hører hjemme i Sør-Norge. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tidligere dømt

Den nå drapssiktede kvinnen er tidligere dømt for å angripe ektemannen med kniv.

Før jul i 2022 ble hun dømt til 90 dagers fengsel etter at hun ga ham et dypt kutt i overarmen med en kjøkkenkniv.

Da forklarte hun i retten at mannen hadde tatt halsgrep på henne og slengt henne i veggen. Hun ble likevel ikke hørt med at knivstikket var gjort i selvforsvar.

Dersom hun virkelig var redd, hadde det vært enklere og mer naturlig å stikke av fra leiligheten enn å hente en kjøkkenkniv, fastslo tingretten i saken for et drøyt år siden.

Kvinnen nekter for at hun har knivstukket ektemannen for andre gang.

I fengslingsmøtet sist søndag hadde hun en tydelig bloduttredelse rundt sitt venstre øye.

Hun ble varetektsfengslet for fire uker, de to første med brev- og besøksforbud. Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken på varetektsfengslingen og har opprettholdt fengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll i to uker.