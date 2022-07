– Alle dyr fortjener å ha et godt liv, uansett hvor lenge de lever.

Det sier Bente Synnøve Olsen, som har mange husdyr hjemme i Kvalsund – kyr, ender, kalkuner og hunder.

Hun har også noen som skiller seg ut i mengden av normale kjæledyr man kan kose med:

Syv afrikanske kjempesnegler. De veier ca. 800 gram og kan bli 10 år gamle.

Favorittene er Goliat og Herrefred. Sistnevnte er oppkalt etter reaksjonene fra folk som kommer på besøk, og ser alle kjempesneglene hennes. Foto: Ine Eftestøl / NRK

– Folk påstår at jeg har de mest bortskjemte sneglene i Norge. De får raspet mat hver dag, sier matmor.

Hun så bilder av sneglene på internett og falt pladask for dem. Hun synes de var fantastisk flotte å se på, og morsomme bløtdyr.

Synes du de var søte? Ja Nei Vis resultat

– Jeg blir så fascinert av dem, og de har faktisk ganske god fart når de først setter av gårde, legger hun til.

Hun bader sneglene jevnlig i lunkent vann, og synes de er søte når de ser på henne med de rare, utstikkende øynene sine.

Bente Synnøve blir glad av å tilbringe tid med alle husdyrene sine i Kvalsund, også sneglene. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Trendy med rare husdyr

– Jeg tror dette er en trend som vil fortsette. Det er morsomt for mange.

Forsker ved NTNU, Dag Dolmen, har brukt store deler av livet på å studere amfibier, reptiler og bløtdyr.

Han har også studert snegler, og forteller at de kan formere seg ganske raskt.

Forsker ved NTNU, Dag Dolmen, tror interessen for rare kjæledyr og husdyr har kommet for å bli. Foto: Geir Mogen

– De er hermafroditter. Det vil si at hann og hunn er i samme individ. Når to snegler møtes, befrukter de hverandre og begge legger egg, forklarer Dolmen.

Han tror at interessen for rare husdyr kommer av at det kun er tillatt med et fåtall reptil-arter i Norge, og forbudt med amfibier.

– De er jo dekorative og kuriøse vesener. Taranteller og slanger er tøffe og gjør noe med imaget vårt, tror han.

Har du et rart husdyr? Ja Nei Vis resultat

Selv har han en kanarifugl og to undulater.

Ingen vet med sikkerhet hvor mange reptiler det er innført til Norge per i dag, men Norsk Herpetologisk Forening anslår at det finnes mellom 80.000 og 120.000 individer i landet.

Et godt alternativ

Foreningen for omplassering av dyr (FOD) har også et rart dyr i luftegården.

Kråka Kåre har frivillig flyttet inn, og har bodd hos dem i fem år. Han stortrives.

Kåre koser seg med hunden Fiona i luftegården hos Foreningen for omplassering av dyr. Foto: Privat / FOD

Ida Nedberg Østgård i FOD er positiv til dyr og vesener som er litt annerledes.

– Rare dyr som trives i en husstand, er et godt alternativ til en hund eller katt som trenger mye omsorg, sier hun.

Hun har to hunder, og forteller at husdyr og kjæledyr har mange fordeler.

– Kjæledyr gjør noe med den psykiske helsen vår, sier Ida Nedberg Østgård i FOD. Foto: Privat / FOD

– Mange føler seg tryggere og mindre ensomme. Når du klapper hunden din, frigir kroppen et trygghetshormon, og pulsen synker, sier Østgård.

Hun presiserer at det er viktig at man er i stand til å ta vare på dyr, uansett om de er store eller små, før man skaffer seg det.