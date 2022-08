Isak: – Fikk beskjed av sjefen om å kose meg

Isak Hansen-Aarøen fikk sin debut på A-laget til Manchester United i søndagens treningskamp mot Rayo Vallecano på Old Trafford.

17-åringen fra Tromsø kom inn i det 85. minutt – etter å ha fått et par klare beskjeder fra Uniteds nye manager, Erik ten Hag.

– Han sa først litt om hvordan vi skulle presse, og hvordan jeg skulle posisjonere meg. Så ba han meg om å kose meg, sier Isak Hansen-Aarøen på telefon til NRK et lite døgn etter de historiske minuttene på Drømmenes Teater.

Holdt på å score på første berøring

Han brukte de få minuttene godt, og kunne scoret allerede etter noen få sekunder på banen.

Men sin første ballberøring på A-laget!

– Ja, dette hadde vært noe, flirer Hansen Aarøen.

Skuddet gikk i en motspiller.

– Hvordan synes du ellers det gikk?

– Jeg føler jeg gikk involvert meg en god del, og er fornøyd med innhoppet, sier unggutten fra Tromsø.

Han kunne også fått en målgivende etter å ha fintet vekk et par motspillere inne i 16-meteren, men Alex Telles blåste ballen over mål.

Isak Hansen-Aarøen la ut dette bildet på sin Instagramprofil etter debuten på A-laget til Manchester United. Foto: isak.aaroen

Viste tidlig gode egenskaper

– Jeg kan ikke si at jeg noengang har skjønt at han kom nå så langt og spille i en sånn klubb som han gjør nå, men at han kom til å bli god skjønte jeg da han var 13-14 år.

Det sier den tidligere treneren til Hansen-Aarøen, Stian Ryslett.

Ryslett trente Hansen-Aarøen fra han var 12 til 16 år, og sier at 17-åringen tidlig viste at han hadde egenskaper gikk utover det vanlige. Disse får nå Manchester United nyte.

– De får en del mentale egenskaper, en ureddhet og en evne til å ta frem det beste når presset er størst.

Men det er nok fortsatt en vei å gå til tromsøværingen får spille sin første betydningsfulle kamp. Ryslett mener han må fortsette å jobbe langsiktig, som Hansen-Aarøen skal ha gjort siden han var 12 år gammel.

Stian Ryslett mener det er veldig stort at en tromsøværing spiller på Manchester United. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Fikk ros etter debuten

Etter debuten vanket det ros fra flere hold.

– Jeg fikk en klem fra sjefen, som gratulerte meg med debuten. Det er jo stort. Og vanskelig å sette ord på, egentlig, sier Hansen-Aarøen, som fyller 18 år senere i august.

– Når kan du få en neste mulighet på A-laget?

– Det vet jeg ikke. Neste kamp jeg vet er mot Arsenal for U23-laget. Må bare gjøre mitt beste hver gang, uansett. Så får vi se, sier Isak Hansen-Aarøen.