Alvorlig og smittsom laksesykdom øker kraftig, men ingen vet hvorfor

– Om et fiskeoppdrettsanlegg får påvist ILA kan kostnadene i gjennomsnitt bli rundt 100 millioner kroner. Jeg kan skrive under på at man blir stresset.

Det sier daglig leder av Wilsgård Fiskeoppdrett, Fredd Wilsgård.

Laksesykdommen ILA, eller Infeksiøs lakseanemi, har ført til hodebry og tapte inntekter for mange i oppdrettsbransjen – i flere år.

ILA-TRUSSEL: Fredd Wilsgård som er daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett, sier han kjenner på stresset. Foto: Arild Moe / NRK

Men i år er det rekordmange tilfeller av sykdommen. Faktisk har ikke tallene vært så høye siden nittitallet.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på flere anlegg i Troms og produserer årlig hele 7000 tonn fisk. De har selv erfaring med sykdommen, i likhet med mange andre i bransjen.

– Vi har hatt våres del av ILA-utbrudd og derfor syns vi det er viktig hvordan man skal komme bort fra denne problemstillingen. Det er en sammensatt problemstilling og det er viktig å løfte dette til høgt nivå for å diskutere løsninger, sier Wilsgård.

Fakta om ILA Ekspandér faktaboks Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom.

Viruset hører til i samme familie som influensavirusene, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

ILA-utbrudd ble oppdaget i Norge for første gang i 1984.

Smittetoppen ble nådd tidlig på 1990-tallet, med 80 utbrudd i 1990. Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd per år.

Så langt en vet er det bare atlantisk laks som kan få sykdommen. En del andre fiskearter kan smittes, men uten å vise sykdomstegn.

Laks som er infisert med viruset utvikler ikke nødvendigvis sykdommen, og det kan gå lang tid før eventuell sykdom observeres. Kilde: Mattilsynet

Geir Bornø er seksjonsleder for fiskediagnostikk ved Veterinærinstituttet. Han forklarer at ILA er en virussykdom som angriper celler i fisken rundt blodkarene.

Innførte samme tiltak som mot korona

Det gjør at fisken får blødninger på innsiden og utvikler kraftig blodmangel, eller anemi. Til slutt dør den.

Bornø sammenligner tiltakene som ble innført på nittitallet mot ILA med tiltakene vi nå har innført mot covid-19.

– Da innførte man en del hygieniske tiltak, likt det man gjør nå med korona. Man startet med normale hygieniske prinsipper om å holde avstand. Desinfeksjon av utløpsvann fra slakteri. Da gikk antall utbrudd kraftig ned, sier han.

Smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA) Ekspandér faktaboks Ifølge Mattilsynet har det vært smitte ved 16 oppdrettsanlegg og fem ikke bekreftede mistanker så langt i 2020. I fjor var det ILA-smitte ved ti anlegg. I 2018 ble var det påvist smitte ved 13 oppdrettsanlegg, og i 2017 ved 14 anlegg.

Ingen vet hvorfor sykdommen øker

Normalt er det seks til ti tilfeller av ILA-smitte ved oppdrettsanlegg i Norge, opplyser administrerende leder i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

I år har det derimot vært 21 bekreftede tilfeller og flere mistenkte tilfeller. Ystmark forventer at tallet vil øke før året er omme.

Selv om man ser noen utbrudd på sørvestlandet er det i nord det er flest utbrudd, sier Geir Bornø. Og brorparten skjer i Troms og Finnmark.

– Vi tenker at det kan være noen linker her til felles opphav av fisk. En del av disse utbruddene er nok også fra steder som ligger nært hverandre, sier Ystmark.

Men ingen vet hvorfor sykdommen øker så kraftig i år.

– Vi har ikke den nødvendige kunnskapen om hvorfor situasjonen er som den er i år, sier Geir Bornø.

Han tror ikke det er mulig å få bukt med ILA-smitten innen 2021.

– I så fall ville det vært en sensasjon, sier han.

Vil endre tankegangen om viruset

Så hva skal gjøres for å få bukt med ILA-smitten? Det diskuterte næringa under et møte i Harstad, sammen med Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

– Konsekvensene er kjempestore og dyre. I tillegg er det samfunnsmessige konsekvenser da man må ta ut den syke fisken. Det har man kort frist på slik at man kan opprettholde en optimal fiskevelferd, sier daglig leder Fredd Wilsgård.

Han mener regelverk, rammevilkår og beredskapsplaner mot viruset må endres. Han vil rett og slett endre tankegangen rundt ILA.

– Det er ekstremt viktig, for det finnes kun de gode løsningene om næringa og forvaltninga klarer å jobbe i lag og være enig om hvordan vi skal angripe dette. Noe som burde være oppnåelig når vi akkurat har samme målsetting. Nemlig å ikke ha sykdom.