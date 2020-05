Her bryter brannvesenet loven: – Det er ganske alvorlig

Onsdag kunne folk se brann- og redningstjenesten i Hammerfest kommune spyle vann mot reirene til en flokk med krykkjer – som er en truet måkeart.

Krykkjene hadde, som mange år tidligere, bygd reirene sine på taket til Hammerfest bibliotek.

– At krykkjen etablerer seg er et årlig fenomen i Hammerfest, og det burde vært godt kjent at den er en totalfredet fugl, sier naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Martin Eggen.

Krykkjene bygger reirene sine på taket av Hammerfest bibliotek hvert år. Foto: Olaf Andreassen / Privat

– Sterkt truet art

Norsk Ornitologisk Forening, også kjent som NOF, er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern.

Eggen mener kommunen har tråkket langt over grensen.

– Dette er langt utenfor det kommunen har myndighet til å gjøre. Det er ganske alvorlig det som har skjedd, sier Eggen.

Han påpeker at det er lovlig å gjøre forebyggende tiltak før hekketiden til krykkjene, men ikke underveis.

– Dette er en sterkt truet art som skal tas vare på så godt som mulig. Det er lov å fjerne reir og lage fysiske hindringer før hekketiden. For krykkjer begynner hekketiden i mars, så nå er vi midt i den travleste hekketiden. Det at brannvesenet går ut og spyler reir i hekketiden til en truet art er langt utenfor lovverket, sier naturvernrådgiveren.

Martin Eggen i NOF er overrasket og sjokkert over hendelsen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Treghet i systemet

NRK har ikke fått kontakt med brann- og redningstjenesten.

Kommunen har tatt på seg ansvaret for det som skjedde.

Natur- og miljøfaglig rådgiver i Hammerfest kommune, Tom Eirik Ness, beklager hendelsen.

– Vi fant ut at de hadde bygd reir der, så da ba vi om å få stoppet spylingen med en gang, sier Ness.

Han skylder på en treghet i systemet, og sier kommunen ikke kommer til å gjøre noe lignende fremover.

– Vi visste om lovverket. Det er oss fra administrasjonen sitt ansvar, og vi har vært for trege til å varsle brann og redning på det. Det har ingen betydning nå, vi håper de ligger på reir og får frem egg og unger i år, sier kommunerådsgiveren.

Krykkjene på bibliotektaket har vært et problem for kommunen tidligere.

– I fjor prøvde vi med kunstige rovfuglprofiler og krykkjer av plastikk for å skremme de vekk, men det gjennomskuet de. Vi tapte ovenfor naturen, sier Ness.

Tom Eirik Ness i Hammerfest kommune var klar over lovverket, og stanset spylingen av krykkjene så fort han hørte om hendelsen. Foto: Jona Are Nilsen / NRK

Vurderer anmeldelse

Jenny Rolness i Dyrenes Rett er ikke imponert over kommunens opptreden.

– Her tar kommunen seg til rette, og er enten ikke oppdatert om lovverket eller ser bort fra det, skriver Rolness i en e-post til NRK.

Martin Eggen i NOF forventer at hendelsen får konsekvenser.

– Dette er saker som er underlagt offentlig påtale, så her må politiet reagere. Hvis ikke er en anmeldelse aktuelt, sier Eggen.