Hele Norge fryser – men Svalbard har sommertemperatur

Det er rekordkaldt flere steder i Norge denne uken.

I går slo Mo i Rana ny novemberrekord for kulde med minus 26,4 grader på Røssvoll, og tirsdag ble det ny rekord med 27,1 minusgrader.

– Temperaturene ligger godt under det som er normalt i november. Også starten av desember blir kaldere enn normalt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Julie Solsvik Vågane til NRK.

Julie Solsvik Vågane, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mildest på Svalbard

Men langt nord opplever de mildere temperaturer enn ellers i Norge om dagen. Svalbard lufthavn i Longyearbyen hadde 4,2 plussgrader klokken 02.00 i natt.

Gjennomsnittstemperaturen for hele Svalbard om sommeren ligger på mellom 3 og 6 plussgrader. På Bjørnøya og Svalbard lufthavn har det vært målt over 20 grader.

– På Svalbard er det sørvestlig vind, som gjør at det er mildere enn på fastlandet. De har fått mye av den milde lufta som bruker å havne på fastlandet.

– Er det unormalt varmt?

– Jeg har sjekket, og i fjor i november målte vi også 6,5 pluss. Så det har skjedd før, sier Vågane.

– Det er nok mer den nye normalen enn det som har vært normalt i et historisk perspektiv.

Reiselivssjef i Visit Svalbard Ronny Brunvoll forteller at turister som besøker øygruppa ikke forventer å komme til det varmeste stedet i landet.

– I den grad turister reagerer, så spør de om det er normalt med så varme temperaturer eller ikke. De forventer jo at det skal være kaldere, sier han.

– Samtidig er det ikke veldig uvanlig at sånne værfenomen slår inn.

Brunvoll påpeker at det har vært kaldt på Svalbard i hele høst, frem til nå.

Reiselivssjef i Visit Svalbard Ronny Brunvoll. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Pluss i Finnmark

Men hvorfor er det så kaldt i resten av landet for tiden?

Vindretning har mye å si, forklarer meteorologen.

– Det er fordi det kommer kjølig luft østfra, som har ligget over land lenge og blitt kald, sier hun.

Foto: Meteorologisk institutt

Starten av uka har vært kald i mer eller mindre hele fastlandet, forteller hun.

– De eneste plussgradene jeg kan finne i Fastlands-Norge er i Finnmark, med pluss 2,4 på Vardø lufthavn.

Minus 29,8

I natt var det Røros som hadde de laveste temperaturene, med 29,8 minusgrader. Flere andre steder hadde også minustemperaturer på 28- og 29-tallet.

– Er dette uvanlig?

– Ja, vi ser det på en del værstasjoner, at flere har satt nye kulderekorder for november. Det tyder på at det er unormalt kaldt.

Alle disse stasjonene har slått novemberrekord:

Setså i Saltdal kommune i Nordland fikk ny rekord med 18 minusgrader.

Veiholmen i Smøla kommune i Møre og Romsdal hadde 7 minusgrader.

Soknedal i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag slo til med 23,2 minusgrader.

Møsstrond Vinje kommune i Vestfold og Telemark målte 20,8 minusgrader.

Vågane kan trøste oss med varsel om mildere vær i vente – men det varer ikke lenge.

Fra i natt blir det mildere, men så blir det kaldere igjen mot helgen.