Tirsdag ble Ny-Ålesund på Svalbard koblet på mobilnettet, som siste norske bygd med fast bosetning.

Det skriver Svalbardposten og High North News.

Det er Kings Bay AS som eier det meste av grunnen og bebyggelsen i Ny-Ålesund. De har også ansvar for infrastrukturen der.

– Mobilen kobler deg ikke bare mot de viktigste menneskene i livet ditt, men gir også tilgang til viktige tjenester som BankID og tofaktor-autentisering, sier leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun, i en pressemelding, sitert av High North News.

– Må lære oss mobil-kultur

Signe Maria Brunk, resepsjonist i Kings Bay AS, sier til Svalbardposten at det store samtaleemnet i bygda nå er hvordan hverdagen med mobiltelefon blir.

– Vi må lære oss mobil-kultur og vil gjerne bevare noe av roen og særegenheten med denne bosetningen.

Ny-Ålesund på Svalbard.

Nå diskuterer innbyggerne om de skal ha mobilfrie soner.

– Det er tross alt hyggeligere å snakke sammen, enn å bare konsentrere seg om mobilen, sier Brunk.

Administrerende direktør i Kings Bay, Lars Ole Saugnes, er glad for at verdens nordligste samfunn på denne måten knyttes tettere til normalsamfunnet.

– Mobildekning vil gjøre det mulig for oss å utnytte fordelene ved mobilkommunikasjon samtidig som sikkerheten økes for alle som bor her, så dette er en stor dag, sier Saugnes.

Fortsatt wifi-forbud

Selv om innbyggerne nå kan koble seg på mobilnett, er fortsatt trådløst nett og bluetooth forbudt. Årsaken er at man ikke vil forstyrre forskningsinstrumenter.

Hvert år har rundt 20 land forskningsprosjekter i og rundt Ny-Ålesund.

Dette er Ny-Ålesund Ekspander/minimer faktaboks Nesten 80 grader nord ligger den lille bosettingen Ny-Ålesund, på vestkysten av Spitsbergen.

Det bor cirka 20 personer der i vintersesongen, og opp mot 200 i sommersesongen.

Opprinnelig drev Kings Bay AS gruve i Ny-Ålesund fra 1916.

Etter gruveulykken, kalt Kings Bay-ulykken, i 1962, ble gruvedriften lagt ned.

Siden er bygda blitt et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning.

18 forskningsinstitusjoner fra 11 land har jevnlig aktivitet der. Fem av disse er der hele året, mens de andre først og fremst er der i feltarbeidsesongen.

Ny-Ålesund har egen flyplass, kaianlegg, museum, og verdens nordligste postkontor.

Ifølge Svalbardposten skal mobilnettet være med på å styrke forskningen, ikke ødelegge den.

Avisen skriver at det er rundt 20 personer som bor i bygda denne vinteren, men om sommeren kan antallet stige til opp mot 200.