Tirsdag ettermiddag kommer strømprisen opp i 2,22 kroner per kilowattime i Sør-Norge. Det betyr at landsdelen får den dyreste strømmen i Nord-Europa, i timene mellom klokken 17 og 19.

Vi må helt tilbake til 8. mars, altså nesten ni måneder siden, for å finne en høyere døgnpris i Sør-Norge, ifølge Europower.

Den dyre strømmen skyldes hovedsakelig det kalde vinterværet i Norge og de andre nordiske landene.

– Det er sprengkulde stort sett i hele landet, og dette er den viktigste årsaken, sier Olav Johan Botnen, kraftmarkedsekspert i Volt Power Analytics.

– Kraftprisen kan stige videre

Det er gjerne store variasjoner på strømpriser i ulike deler av Norge, men det er ofte sør i landet at man får kjenne på de høye strømprisene.

Strømprisen er altså spotpris før strømstøtte, nettleie og avgifter. Forbrukerne skjermes gjennom den statlige strømstøtten, og må derfor «bare» betale rundt 85 øre per kilowattime for den dyreste timen, før avgifter og nettleie, ifølge Europower.

Olav Botnen i Volt Power Analytics. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det er vanskelig å stadfeste om de høye prisene bare er et «blaff», eller om de har kommet for å bli, ifølge Botnen.

– Med veldig kaldt vær både her og i Europa kan kraftprisen stige videre, men mest sannsynlig vil været skifte flere ganger gjennom vinteren.

For første kvartal neste år, mellom januar og mars, er prisen for Sør-Norge ventet å være på rundt 115–120 øre per kilowattime.

– Mildere vær gir vesentlig lavere strømpris, særlig hvis det kommer mye vind og nedbør samtidig!

Nord-Norge får Europas laveste strømpris

Samtidig som forbrukerne sør i landet får den dyreste strømmen i Nord-Europa, får Nord-Norge de laveste strømprisene i hele Europa tirsdag.

Dette er de fem prisområdene for strøm som Norge er delt inn i. Grafikk: Oljedirektoratet

– I Nord-Norge har man et stort kraftoverskudd, og det er begrenset med kraftlinjer sørover, som fjør at kraftprisen ender vesentlig lavere der enn i sør, forklarer Botnen.

Den laveste timeprisen i nord er på 24 øre per kilowattime, natt til tirsdag. Dyrest blir det klokken 9 tirsdag morgen, med en pris på 38 øre per kilowattime.

I Midt-Norge blir døgnprisen på 50 øre per kilowattime.