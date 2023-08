Har tatt ut over 200.000 pukkellaks i elvene: – Fullt i alle frysere

– Det er noen steder hvor det er fullt i alle frysere og ingen som kan ta unna mer fisk. Siste utvei er å dumpe pukkellaks i sjøen. Det er det gitt tillatelse til av statsforvalteren, sier Eirik Frøiland i Miljødirektoratet.

Så langt i år er det tatt ut 202.263 pukkellaks i elvene i Norge.

– I en del elver har vi passert toppen. Men i noen elver er det fortsatt stor oppgang av pukkellaks. Så det forventes fortsatt oppgang av pukkellaks i august, sier Frøiland.

Det er i Vesterelva i Nesseby kommune at det er tatt ut flest. Der er det så langt tatt ut over 28.000 pukkellaks.

Røkter Jan Erik Partanen i Vesterelva i Nesseby kommune måtte avbryte ferien etter tre dager for å være med å ta ut fisken.

– Det har vært full gass og mye pukkellaks for å si det sånn.

Pukkellaks er uønsket i norske elver, og Miljødirektoratet har derfor fokus på å få den fjernet.

Eirik Frøiland i Miljødirektoratet følger opp pukkellaksinvasjonen i norske elver. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvaltaren i Troms og Finnmark

208.000 pukkellaks i 2021

Sommeren 2023 var det ventet at et stort antall pukkellaks ville ta seg opp i elvene i Finnmark og deler av Troms.

Det var forventet at det kunne komme opp mot en million pukkellaks foran årets sesong. Foreløpig har innsiget vært noe lavere enn forventet.

– Det har nok vært i nedre sjikt i hva som var teoretisk mulig, sier Frøiland om oppgangen av pukkellaks.

Totalt ble 208.000 pukkellaks registrert fanget og observert i norske elver og kystfarvann i 2021.

Av pukkellaksen som ble fanget i 2021 ble 104.000 fisket ved uttaksfiske i elv. 39.000 ble tatt i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen, 13.700 ved sportsfiske i elv og 1700 ved sportsfiske i sjøen.

Får mer økonomisk støtte

I alt har 32 elver i Finnmark feller for å stoppe den uønskede pukkellaksen. De elvene som ikke har nye feller i år, har fått faglig støtte og tilskudd av Miljødirektoratet for å utbedre fellene som ble brukte for to år siden.

Det var ved sesongstart tildelt om lag 24 millioner til rundt 30 elver der det var inngått statlige kontrakter om uttak av pukkellaks.

Noen elver har opplevd større oppgang enn det man hadde forutsett. Andre elver har fått færre pukkellaks enn det man hadde sett for seg denne sesongen.

Eirik Frøiland i Miljødirektoratet opplyser at fellene vil være operative i august, mens noen vil driftes i september.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har så langt tildelt 1,24 millioner ekstra til kamp mot pukkellaksen til flere elver i Finnmark.

Dette er penger som går til lønn, utstyr og transport, basert på behovene i den enkelte elv.

– Det gjøres en formidabel innsats i alle elvene, sier Anne Fløgstad Smeland i en pressemelding.

Fløgstad Smeland er seksjonsleder for fisk og vann hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

De foreløpige tilleggstildelingene fordeler seg slik: Ekspander/minimer faktaboks Karpelva, Munkelva og Klokkerelva: 100.000 NOK Neiden: 168.000 NOK Vestre Jakobselv: 80.500 NOK Skallelva: 15.000 NOK Laggo: 95.000 NOK Syltefjordelva: 90.025 NOK Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg: 90000 NOK Repparfjordelva: 450.000 NOK Stabburselva: 150.000 NOK Vesterelva: 80.000 NOK Totalt tildelt: 1.318.525 NOK (Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Vestre Jakobselv Jeger- og fiskerforening melder på Facebook at styret i foreningen har hatt møte hvor de har diskutert oppgangen til atlanterhavslaks i elva de forvalter. Finnmarkseiendommen (FeFo) deltok på møtet. – Vi har besluttet at dersom det ikke tar seg opp med atlanterhavslaks nå i uke 32, så vil elva stenges fra og med onsdag 16. august, skriver styreleder May-Britt Dervo. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Nedgang i atlantisk laks

Det er usikkert om pukkellaksen påvirker oppgangen av atlantisk laks i elvene.

På sosiale medier har blant annet Vestre Jakobselv i Vadsø kommune meldt at de vurderer å stenge elva for ordinært fiske etter laks i neste uke på grunn av liten oppgang av laks.

– I enkelte elver har det vært veldig lav oppgang av atlantisk laks. Det er veldig bekymringsfullt. Flere elver vurderer å stenge elvene ettersom det har kommet lite laks opp i elvene, sier Eirik Frøiland.

Selv om det har vært feller og mye pukkellaks i elvene, så har det kommet positive signaler om oppgang i blant annet Repparfjordelva, Syltefjordelva og Kongsfjordelva.

– Foreningene veldig flinke til å ta grep. Vårt inntrykk at de er sitt ansvar bevisst for å sikre gytebestanden, sier Frøiland om elveforvalterne som har stengt eller som vurderer å stenge elvene for ordinært laksefiske.