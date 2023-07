– Vi tenkte at dersom vi får 3-400 pukkellaks, så er vi fornøyd. Men så fikk 4000, altså ti ganger mer.

Det sier daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening, Vidar Isaksen, om onsdagens fangst i én enkelt not.

Notfisket er en del av uttaket av den svartelistede fisken som foreningen er i full sving med nå.

Et arbeid som gjøres i rundt 30 elver i Troms og Finnmark i sommer i kampen mot pukkellaksen.

– Det er ubeskrivelige mengder fisk. Nota var helt svart, vi så ingenting. Det er vanskelig å beskrive en slik situasjon, sier Isaksen.

Vidar Isaksen er daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Frykter tidobling

Likevel er foreningen forberedt på storinnrykk av pukkellaksen denne sommeren.

– Vi visste det skulle komme mer i år. Det har lenge vært sagt at det er mulig at det kommer ti ganger mer enn i 2021.

For to år siden ble det registrert 208.000 pukkellaks i norske elver og kystfarvann.

Pukkellaksen utgjør en trussel mot atlanterhavslaksen – villaksen som vi er vant til å se i de norske elvene.

Forskere frykter at det kan komme over én million pukkellaks for å gyte i norske elver i år.

Dermed risikerer Atlanterhavslaksen å bli i kraftig mindretall mot pukkellaksen i kampen om gyteplassene i elvene der fiskene formeres.

Store fangster i sjø

Også blant sjølaksefiskere rapporteres det nå om store mengder pukkellaks langs hele finnmarkskysten.

I starten av sesongen fikk sjølaksefisker Daniel Strand og hans bror rundt 30 pukkellaks om dagen i Altafjorden.

Denne uka ble båten deres fylt med 135 pukkellaks fra én enkelt not. Den totale fangsten deres den dagen var på 200 pukkellaks.

Sjølaksefisker Per Kristian Strand og hans bror Daniel fikk 135 pukkellaks i én enkel fangst. Du trenger javascript for å se video. Sjølaksefisker Per Kristian Strand og hans bror Daniel fikk 135 pukkellaks i én enkel fangst.

Samme dag fanget Strand kun 15-20 atlanterhavslaks.

– Det kan virke som at slike fangster dominert av pukkellaks er den nye hverdagen vår. Blir det for mye av dette, så tror jeg vi må finne på noe annet å gjøre, sier Strand.

Også Sør-Varanger sjølaksefiskarlag, SVSF, melder om fangster på over 100 pukkellaks per not.

Til sammen er flere tusen pukkellaks tatt av sjølaksefiskere i SJSF alene til nå.

Sjølaksefisker Daniel Strand melder om store mengder pukkellaks i nota i år. For hver atlanterhavslaks får han nå over 10 pukkellaks. Foto: André Bendixen / NRK

Trenger hjelp

Tilbake i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune tror Isaksen at onsdagens storfangst bare er starten på hva som kommer.

– Jeg svømte nedstrøms ved nota for å se hvor mye pukkellaks som ikke var fanget i nota. Det var flere tusen fisk. Dette kommer til å bli en arbeidsom sesong.

Nå trenger han og foreningen hjelp til å håndtere de store uttakene av pukkellaks.

– Vi trenger masse folk. Vi som er ansatt og de faste medlemmene er ikke nok til å ta unna dette, sier Isaksen.