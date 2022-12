VG omtalte navnet først.

Det skal ha vært bonden selv som kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ifølge avisen.

Navnet og bildet offentliggjøres i samråd med barna til avdøde, bekrefter bistandsadvokaten til NRK.

Hans Arne Nystad døde natt til fredag, da han ble skutt av politiet. Foto: privat

Politiet ble kontaktet av AMK, for å bistå i et helseoppdrag. Det var under dette oppdraget at mannen ble skutt og drept av politiet.

Politipatruljen skal ha vært fremme ved stedet cirka 01.40, natt til fredag. På stedet skal det så ha oppstått en situasjon, som førte til at politiet avfyrte skudd mot mannen. Han kjørte på det tidspunktet en hjullaster.

Bilder fra åstedet viser en politibil som ligger på siden, samt flere kulehull i døra på hjullasteren.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, med bistand fra Kripos.

Tente lys og blomster i Lavangen etter politiskytingen. Foto: Malin Straumnes / NRK

Bistår alle tre barna

Elden skriver i SMS til NRK tirsdag kveld at Spesialenheten for politisaker på eget initiativ har tatt kontakt med retten og ment at saken er så alvorlig og spesiell at han bør være bistandsadvokat for alle tre barna til avdøde.

– Vi oppfatter det som at de tar saken på stort alvor, slik saken fortjener, sier Elden.

Elden sa mandag til NRK at han kommer til å følge etterforskningen nøye og at det fortsatt mangler en del informasjon.

– Det virker som en relativt overdreven situasjon, men vi vet ikke hvorfor dette angivelig var nødvendig, sa Elden mandag.

Avvikler dyreholdet

Mattilsynet avvikler dyreholdet på gården til bonden, skriver Folkebladet. Et stort antall drektige kyr kan dermed bli slaktet.

– I samarbeid med Nortura vurderer vi med hvert enkelt dyr hva som dyrevelferdsmessing er best å gjøre. Da er det også med i vurderingen om noen av dyrene kan omplasseres eller selges. Men det er ikke tvil om at en del også må slaktes, sier Torkjell Andersen hos Mattilsynet avdeling Troms og Svalbard.

Han bekrefter at det i dag er 71 storfe på gården.