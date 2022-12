Natt til fredag ble en mann i 40-årene skutt og drept av politiet i Lavangen, Troms.

Saken etterforskes nå av Spesialenheten med bistand fra Kripos. Politibetjentene ble fredag avhørt og skal være veldig preget av hendelsen.

– De har forklart seg ganske godt om hendelsesforløpet slik de opplevde det, sier etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker i midt- og Nord-Norge.

Mannen ble skutt etter at politiet ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet natt til fredag. Politipatruljen skal ha vært fremme ved stedet cirka 01.40, natt til fredag.

På stedet skal det så ha oppstått en situasjon, som førte til at politiet avfyrte skudd mot mannen. Han skal på det tidspunktet ha kjørt en hjullaster.

Bildene viser hjullasteren som mannen skal ha kjørt da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Du trenger javascript for å se video. Bildene viser hjullasteren som mannen skal ha kjørt da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Video: Hanne Wilhelms / NRK

Hjelm-Hansen forteller at betjentene har opplevd situasjonen som svært dramatisk.

– Om dette blir et spørsmål opp mot nødverge må vi vurdere i ettertid.

Politibetjentene er fritatt for tjeneste og blir ivaretatt av arbeidsgiver.

– Det er helt naturlig at de er veldig preget av hendelsen, og det er også et inntrykk vi fikk under avhør i går, sier Hjelm-Hansen.

– Ganske mange skudd

Politibetjenten som utløste skudd natt til fredag har fått status som mistenkt, men Hjelm-Hansen sier det er vanlig i slike saker.

– Det er en ordning i straffeprosessen at man blir mistenkt når etterforskningen er rettet mot vedkommende. I dette tilfellet er det vi etterforsker det at politiet benyttet skytevåpen og løsnet skudd, da blir vedkommende mistenkt.

Hjelm-Hansen ønsker ikke å gå inn på detaljnivå på hva som skjedde natt til fredag.

Fredag ettermiddag var både Kripos og Spesialenheten på plass i Lavangen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Han sier at de ikke går ut med nøyaktig antall skudd da de fortsatt venter på kriminaltekniske rapporter og endelige avklaringer.

– Vi har en formening om hvor mange det er, og det vi kan si er ganske mange skudd, sier Hjelm-Hansen.

Videre sier han at saken er prioritert og at de må bruke tid på å hente inn informasjon, og at det vil gå noen uker før de nærmer seg en slutt.

Dette er Spesialenheten: Ekspandér faktaboks Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005.

De har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten.

Består i regionale etterforskningsavdelinger samt en sentral ledelse og stab i Hamar. Kilde:Spesialenheten

– Stille i bygda

– Det har vært intenst, trist og uvirkelig.

Slik beskriver ordfører Hege Beate Rollmoen (Ap) det siste døgnet. Hun sier at lokalsamfunnet reagerer med vantro og sjokk.

– Det er litt stille i bygden, jeg tror folk trenger litt tid på å la dette synke inn, sier hun.

Ordfører Hege Beate Rollmoen sier at hele bygden er påvirket av hendelsen natt til fredag. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Lavangen kommune ligger sør i Troms. Ifølge SSB er det 970 innbyggere som bor og lever der.

De som har behov kan ta kontakt på telefon eller møte på helsesenteret, sier Rollmoen. Fredag ettermiddag var åpnet også den lokale kirken dørene.

– Da har det også vært folk i kirken som tente lys og hadde stille stund.

Engasjert advokat

De pårørende til mannen har bedt om bistand fra advokat John Christian Elden. Det skriver avisen Nordlys lørdag kveld.

– Jeg bekrefter at jeg har tatt på meg oppdraget som bistandsadvokat for fornærmedes etterlatte i denne saken. Det er viktig for alle parter at den etterforskes med samme alvor og grundighet som alle andre drapssaker, og der min oppgave er å ivareta de pårørende og avdødes ettermæle, sier Elden.

Til avisen sier Elden at han vil følge etterforskningen nøye.

– Politiet har, som forsvarere, gått ut med enkelte påstander om hendelsesforløpet i pressemelding. Vi vet ennå ikke om det stemmer, og vil følge etterforskningen nøye.