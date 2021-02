Utbygger satt på begge sider av bordet – gransker saken etter NRK-avsløring

Her står et utbyggerfirma bak planer om Nord-Norges nye skiparadis, i Tamokdalen i indre Troms. Etter at NRK fortalte hvordan kommunen slapp utbyggeren på innsiden av rådhuset er det avgjort å åpne full gransking av saken. De storstilte utbyggingsplanene er for lengst godkjent av kommunen.

Foto: Rune N. Andreassen/NRK