– Jeg fikk beskjed om å pakke den i en pose og kaste den i søpla. Da jeg svarte at den ikke er død. Da fikk jeg beskjed om at de ikke var noe de kunne gjøre, sier en oppgitt Anne Haldorsen.

Bak henne på brostein i Tromsø sentrum ligger en liten svak måseunge, som ikke reagerer når folk kommer nær den.

Hele formiddagen har hun forsøkt å skaffe hjelp fra offentlige instanser til å avlive dyret.

– Det er ikke lett å vite hva man kan gjøre. Man kan ikke akkurat selv hugge hodet av den for at den skal slippe å lide mer, sier Haldorsen.

Fuglehjelpa i Tromsø ledes av Line-Irene Berg. De har fraktet flere syke måser til veterinær for avliving den siste uken. Foto: Eskild Johansen / NRK

Frakter syke fugler til avliving

Frivillige i Tromsø har i flere uker forsøkt å hjelpe skadde, syke og døende fugler i byen. De organisert seg via sosiale medier, og får rapporter inn fra andre frivillige.

– Det er helt hjerteskjærende. Måsearten krykkja er allerede utrydningstruet. Når så mange fugler dør, lurer jeg på om vi ikke skal få høre lyden av måser mer, om dette fortsetter, sier en bedrøvet Line-Irene Berg fra Fuglehjelpa i Tromsø.

For noen år siden var det Rovviltnemnda som gjorde jobben med å avlive døende fugler i Tromsø. Nå er Berg blant de frivillige som har organisert seg for å gjøre jobben selv.

– I går fikk vi beskjed om en syk måse. Da jeg rykket ut og fant den, skjønte jeg at den trolig var smittet av fugleinfluensa. Jeg ringte til en veterinær, og fikk grønt lys til å frakte den inn til avliving, forklarer Berg.

Samme dag varslet Mattilsynet om at man ikke skulle transportere døende dyr til avliving, men la dem dø av seg selv.

– Om den ligger der etter at den er død, vil den bli spist av andre dyr, som kan spre sykdommen videre, frykter Berg.

– Jeg synes det offentlige bør sette av ressurser og få dem fraktet dem bort til avliving.

Se svar fra Mattilsynet lenger ned i saken.

Seksjonsleder for Samfunnssikkerhet- og beredskap i Tromsø kommune, Ole Gunnar Håland, har fått ansvaret med koordinere innsatsen fra Tromsø kommune. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Lite døde fugler å se

– Det er mye fugler i Tromsø. Dessverre dør det fugler hele tiden. En del av vår oppgave er å frakte dem bort. Men det er lite døde fugler å se akkurat nå, sier Ole Gunnar Håland.

Han er seksjonsleder for samfunnssikkerhet- og beredskap i Tromsø kommune. Sammen med driftsavdelinger for parkanleggene i Tromsø håndterer han utbruddet av fugleinfluensa i Tromsø.

– Vi har gjort lite funn av døde fugler. Når vi finner noen drar bydrift ut og plukker opp døde fugler, og tar dem med seg, sier Håland.

Han sier at folk selv også kan bidra med å frakte døde fugler til avfallsselskapet i Tromsø.

– Dette er en tragedie, men også del av naturen. Det er ikke så mye kommunen kan gjøre av tiltak, når sykdommen først er etablert, forklarer han.

Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norges avdeling i Tromsø: Therese Simonsen Rye, mener det offentlige har et ansvar ovenfor syke måker. Foto: Eskild Johansen / NRK

Dyrebeskyttelsen: – Dypt skuffet over myndighetene

– Vi synes dette er en enorm tragedie, og det er krise for måsebestandene. Vi er også dypt skuffet over myndighetene, og hvor lite de har gjort for å avverge og forebygge situasjonen, sier Therese Simonsen Rye.

Hun er styreleder i Dyrebeskyttelsen Norges avdeling i Tromsø. Hun hevder utbruddet er menneskeskapt og at offentlige instanser kunne gjort langt mer for å hindre at smitten sprer seg.

– Vi er et av verdens rikeste land, vi må sette av penger ressurser og fagfolk for å gjøre noe med denne situasjonen.

– Hvilke tiltak mener du det offentlige burde gjort tidligere for å hindre at smitten sprer seg?

– Det vet jeg ikke, da må du høre med fagfolk som vet hvilke tiltak som kan settes inn. Men vi ser, under starten av utbruddet i Finnmark, at staten har vært helt fraværende, sier Rye.

En syk måseunge lå torsdag formiddag foran Amlie hotell i Tromsø. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Må ta ansvar for avliving

Hun mener det er feil at private har måtte ta ansvaret med avliving av døende måser.

– Vi ønsker ikke at privatpersoner skal måtte håndtere syke fugler, sier Rye.

Hun er svært kritisk til at kommunen ikke vil avlaste frivillige fra avliving av syke fugler.

– Det er helt grusom om dyr ligger og lider lenge fordi de er syke. Det må settes inn noen med ansvar for å reise ut og avlive disse dyrene – både for å begrense dyrelidelse, men også for å forhindre smitte, sier en oppgitt Rye.

Ole Gunnar Håland sier Tromsø kommunen ikke vil gå i gang med aktiv avliving av fugler.

– Vi har fått streng beskjed fra Mattilsynet om å la syke fugler være i fred, sier Ole Gunnar Håland.

Regiondirektør i Mattilsynet i Nord-Norge, Torkjell Andersen. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Best å la døende fugler i fred

Torkjell Andersen er regiondirektør i Mattilsynet i nord, og samarbeider med statsforvalter, Veterinærinstituttet og kommuner, for å håndtere utbruddet.

Han advarer på det sterkeste at man igangsetter avliving av syke fugler.

– Vi forstår veldig godt engasjementet i saken, men i dette tilfellet er det best å la døende fugler være i fred, sier Andersen.

Andersen minner om at det er en sjanse for at syke fugler kan overlever sykdommen.

– Det er viktig for bestanden da det kan bidra til å utvikle motstandsdyktighet mot sykdommen på sikt, sier Torkjell Andersen.

Han sier Mattilsynet støtter seg til det faglige rådet fra Norsk veterinærinstitutt.

Andersen frykter også at menneskelig håndtering av syke dyr, kan bidra til å spre smitten enda mer.

– Derfor mener vi det er beste at folk bare lar dem dø i fred, sier han.

Anne Haldorsen mener det er hjerteskjærende å se syke fugler som ikke lenger reagerer på at noen kommer nær. Foto: Eskild Johansen / NRK

Det offentlige bør avlive

Anne Haldorsen mener det offentlige bør ta ansvaret for å reise ut og avlive syke måser.

– Det er ingen grunn til at de skal måtte ligge og lide. Spesielt siden vi vet at dette kan bli et økende problem etter hvert. Dette mener jeg er helt feil, sier en fortvilet Haldorsen.

– Om kommunen ikke har mulighet til å legge til rette, bør de hjelpe frivillige organisasjoner til å gjøre jobben, legger hun til.

Torkjell Andersen i Mattilsynet mener det vil skape større lidelse å aktivt avlive fugler, før de dør av seg selv.

– Jeg forstår at det kan være tungt å se på at dyr lider. Samtidig er det viktig å ikke stresse disse dyrene mer opp, sier Andersen.

Han peker på at fuglene er forsvarsløse når de er syke, og klarer ikke å bevege seg.

– Det kan derfor forverre lidelsen om man begynner å håndtere dem, avslutter Andersen.