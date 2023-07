– Det gjer kjempesterkt inntrykk og ein blir nesten litt uvel av å sjå, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ho besøkte Vadsø torsdag for å sjå på inntoget av fugleinfluensaen i kommunen.

Mattilsynet innførte torsdag ettermiddag ferdselsforbod i tre naturreservater som eit ledd i å avgrense spreiinga av fugleinfluensa.

Dette gjeld Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat, skriv Mattilsynet i ei pressemelding.

– Det er avgrensa kva ein kan gjere for å stoppe smitte blant villfugl. Fuglane blir hovudsakleg smitta av kvarandre, men eit ferdselsforbod hindrar i alle fall at menneske ikkje spreier viruset via sko, klede, og anna utstyr til desse naturreservata, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet.

Storelva ved Ekkerøy fjernast daude krykkjer frå elva av kommunen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ferdselsforbod betyr at menneske ikkje har lov til å ferdast på land i disse områda.

Statsforvaltar Elisabeth Vik Aspaker sa torsdag at dei no ber om nasjonal bistand til å få rydda opp krykkjer som har døydd av fugleinfluensa.

Ekstraordinær krisesituasjon

– Du merkar jo at krykkjene døyr rundt deg, så dette er jo ein stor dyretragedie. Det er det ingen tvil om, og det påverkar sjølvsagt og lokalsamfunnet, seier Borch.

– Det gjer kjempesterkt inntrykk og ein blir nesten litt uvel av og av å sjå, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Foto: Jan Langhaug / NTB

Ho skryter av Vadsø kommune og seier dei har gjort ein stor innsats.

– Til sjuande og sist så er dette ein stor, stor dyretragedie som er forferdeleg å vere vitne til, fortel Borch.

Ho fortel at ho skal i alle fall gjere sitt til for å løfte saka på tvers av dei ulike departementa som har eit ansvar.

– Eg har også sagt til Vadsø kommune i dag at dette er ein ekstraordinær krisesituasjon som også kan utløyse krisemidlar hos Statsforvaltaren. Dei skal kvart fall vere med å bidra til å snakke inn både til statsforvaltar og ikkje minst i regjering, men det er jo ingen tvil. Det er berre å sjå rundt oss her at dette er ein ekstraordinær situasjon.

Aldri opplevd

– Vi har opplevd fugleinfluensa i Sentral-Europa i fleire år, men i Noreg har vi aldri opplevd eit så stort utbrot for villfugl som no.

Statsråden fortel at ho trur at ein må lære av det Vadsø har opplevd.

døyande krykkje under fugleinfluensaepidemien i Vadsø. I bakgrunnen fjernar Sivilforsvaret daude krykkjer. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Eg trur at vi alle må gå i oss sjølv, og spørje kva kunne vi gjort betre neste gong. Her har vi eit potensial for å snakke på tvers av både departementa og underliggjande etatar.

Ho peikar på at statsforvaltar, politikarar, Mattilsynet og Miljødirektoratet har eit ansvar.

– Vi er nøydde til å koordinere oss betre, også for å ha beredskapsplanar knytt til sånne store utbrot som det Vadsø kommune og nokre av kommunane rundt her har opplevd. Eg som landbruks og matminister har eit ansvar med tanke på dyrehelse.

– Oppryddingsarbeidet er det både kommunar og ikkje minst også Klima- og miljødepartementet som har. Men det eg seier at vi er nøydde til å koordinere oss no for korleis vi skal handtere sånne situasjonar som dette betre framover.

Heilt nødvendig

– Eg er for det første veldige glade for at landbruks- og matministeren har komme hit og har med seg ein delegasjon med ekspertar. Det kjenner eg har vore heilt nødvendig, seier Wenche Pedersen, ordførar i Vadsø.

– Vi hadde ikkje fantasi til å lage risiko- og sårbarheitsanalyse på ein sånn situasjon, seier Vadsø-ordførar Wenche Pedersen (Ap). Foto: Knut-Sverre Horn

Ho trekkjer fram at det kanskje ikkje vore for mange som har komme hit før, men at dei no er i Vadsø.

– Eg trur at den økonomiske biten og at vi får ei form garanti for staten skal ta kostnadene er viktig. Vi har framleis ein diskusjon om opprydding andre stader enn dei ramma områda som vi har.

Tidlegare onsdag har Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, rosa jobben som blir gjord i Vadsø.

– Folka dine har verkeleg gjort ein formidabel jobb. Godt at Sivilforsvaret kom inn og forsterkar. Vi treng nasjonal bistand for å gjere grundig nok jobb i oppryddinga av daude fuglar.

Sivilforsvaret fjernar daude krykkjer under fugleinfluensaepidemien i Vadsø Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Pedersen meiner det er viktig det Borch seier om beredskap.

– Vi hadde ikkje fantasi til å lage risiko- og sårbarheitsanalyse på ein sånn situasjon. Dei har heller ikkje statsforvaltaren hatt. Kanskje burde Mattilsynet hatt noko som likna, om ikkje på denne her storleiken. Det er noko med det å setje seg saman og sjå kva som skjer.

Dyretragedie

Vadsø-ordføraren fortel at dei veldig gjerne vil dele av den kunnskapen dei rår over.

– Vi har ikkje vore ekspertar på fugleinfluensa, men vi byrjar å bli det. Vi er ekspertar på å planleggje og gjennomføre rydding. Det kan vi hjelpe til med framover.

Fugleinfluensatbruddet herjar i Finnmark. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Pedersen har sett så mange daude fuglar at ho har starta å drøyme om dei.

– Du ser jo at dette her er lidingar. Eg har lenge kalla det her for ein dyretragedie og det er det er. Alle som ser det blir påverka og det gjer noko med oss. Vi har også ein jobb og gjere med å ta vare på dei mannskapa som held på med dette.