120 ansatte ved Hammerfest sykehus er i karantene – ukjent hvor smitten kommer fra

– Situasjonen er uoversiktlig, forteller klinikksjef Jonas Valle Paulsen.

Ifølge han står sykehuset i en sårbar situasjon. Derfor må de ta ned mye av aktiviteten. De som har time til uka vil få timer utsatt, eller flyttet til klinikkene i Alta eller Karasjok.

Sykehuset vil fortsatt kunne ta imot pasienter som trenger akutt hjelp. I tillegg vil de ta imot barn og fødende, og de vil fortsette kreftbehandling og annen behandling som ikke kan vente.

Pasienter som forlater Hammerfest sykehus må i karantene om de oppfyller kravene som nærkontakt til noen som har fått påvist smitte, ifølge rådgivende smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt ved Finnmarkssykehuset.

Det er ikke kjent hvor smitten kommer fra, forteller Asfeldt under en pressekonferanse søndag kveld.

– Mange får ikke symptomer ved smitte. Ettersom vi har smitte av dette omfanget, mistenker vi at det kan ha ulmet hos en person noen dager før vi fikk ansatte med symptomer.

Tester alle ansatte

Alle ansatte ved Hammerfest sykehus skal testes etter koronautbruddet. I første omgang testes nærkontakter og ansatte ved samme avdeling som minst to påviste tilfeller. Deretter testes helsepersonell, og i siste omgang administrativt og teknisk personell.

– Testingen vil foregå i første halvdel av kommende uke, sier Asfeldt.

Som tidligere kjent sender Helse Nord helsepersonell fra hele regionen for å bistå i Hammerfest. De som bistår er ansatte fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN i Tromsø.

– Forventer flere positive svar

Hammerfest kommune forventer flere positive prøvesvar, ettersom de venter på svar på mellom 50 og 80 koronatester.

Totalt er det 15 smittede i kommunen.

Smitteoppsporingsteamet i kommunen har i dag startet å kartlegge nærkontakter til de tre nye som er smittet.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss sier det er vanskelig å få full kontroll over situasjonen, men har troen på at de vil få en god oversikt i løpet av de neste dagene.

– Vi har vært forberedt på det man kaller lokale smitteutbrudd. Når man får smitte inn i et miljø, er det veldig lett for at det sprer seg blant flere. Så det er viktig at man får drevet med smittesporingsarbeidet så hurtig som mulig, og får satt nærkontakter i karantene.

Til tross for situasjonen vil ikke Hammerfest kommune anbefale bruk av munnbind. Kommuneoverlegen mener det er nok å holde avstand, vaske hendene og teste seg om man får symptomer.

Foto: Allan Klo/NRK

Ber innbyggere om å gå i karantene

På grunn av situasjonen ved sykehuset i Hammerfest har Porsanger kommune bedt sine innbyggere som har vært på sykehuset etter 4. oktober, om å ringe helsestasjonen. De som har vært på Hammerfest sykehus etter 8. oktober, bes om å i 10 dagers karantene.

– Dette for etter føre var prinsippet å få en oversikt over innbyggere som potensielt kan ha vært utsatt for smitte, skriver kommunen på sin hjemmeside.