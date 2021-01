Mener smitteverntiltak er for strenge i Finnmark: – Et skikkelig ballespark

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kan diskuteres om nedstengningen her oppe er nødvendig, sier Vegard Uglebakken.

Gründeren fra Alta driver både bar, restaurant, hotell og en opplevelsesbedrift. I løpet av 2020 har han vært gjennom to runder med permitteringer og nedstengning som følge av koronapandemien.

Etter å ha karret seg gjennom julebordsesongen, var meldingen om nok en nedstengning og skjenkestopp i starten av januar, det siste han trengte.

– Det var et skikkelig ballespark, for å si det rett ut. Jeg hadde ikke sett den komme, sier han.

Uglebakken forklarer at med unntak av utbrudd i Hammerfest og Alta i høst, har Finnmark generelt hatt veldig lave smittetall. Da oppleves det urettferdig at folk og bedrifter her må lide under de samme strenge tiltakene som i områder med høy smitte.

Må berge næringslivet

Tiltakene som ble innført etter nyttår varer i første omgang til 18. januar, og det er ventet at regjeringen mandag skal kunngjøre om de skal videreføres.

Uglebakken håper de vil åpne for regionale tilpasninger av smitteverntiltak.

Én restaurant i Alta har allerede lagt ned som følge av koronapandemien. Vegard Uglebakken tror det blir vanskelig for flere å fortsette driften, om det blir flere nedstengninger. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Han understreker at han har respekt for at man må få kontroll på smitten. Slik han ser det, burde det likevel være tilstrekkelig med blant annet å legge til rette for én meters avstand og god håndhygiene på steder med lite smitte.

– Med tanke på dugnaden vi snakker om, så handler det om å klare å berge næringslivet, sier gründeren.

– Hvis vi behandler alle likt i Norge, vil vi få store utfordringer med virksomhetene. Det er begrenset hvor lenge man klarer å drifte med de forutsetningene vi har nå.

Uglebakken stiller seg derfor 100 prosent bak Vest-Finnmark og Øst-Finnmark regionråd, som fredag sendte en anmodning til regjeringen om å åpne opp for regionale tilpasninger.

Regionrådene er politiske samarbeidsorganer i Finnmark, som organiserer 16 av 18 kommuner. Samtlige av medlemskommunene har stilt seg bak oppfordringen, som sier at tiltak må forankres i smittesituasjonen i kommunen.

De følger dermed etter Bodø kommune, som ba om unntak for nasjonale tiltak tidligere denne uken, og Berlevåg kommune, som har valgt å åpne opp for fritidsaktiviteter, i strid med de nasjonale rådene.

Skal ha et liv etter pandemien

– Vi er selvfølgelig med på å følge smitteverntiltak, men det må også være mulig med forskjeller mellom landsdelene, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), som er leder for Vest-Finnmark regionråd og ordfører i Hammerfest.

– Smittesituasjonen står ikke i forhold til de strenge smitteverntiltakene, mener leder i Vest-Finnmark regionråd og Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap). Foto: Allan Klo / NRK

For å avhjelpe situasjonen for bedrifter og mennesker i Hammerfest, har kommunen allerede valgt å se bort fra enkelte tiltak som kommer i form av anbefalinger. Ordføreren utelukker ikke at de vil gjøre dette også framover.

– Kommer det smitte, må man vurdere strenge tiltak, men akkurat nå mener vi ikke at det er nødvendig, sier Næss.

– Vi ønsker å beholde de arbeidsplassene og bedriftene vi har i Finnmark. Vi skal ha et liv og arbeidsplasser også etter pandemien.

I tillegg mener Næss at tiltakene er en unødvendig belastning for unge, som må ha mye hjemmeskole og droppe fritidsaktiviteter.

Går ut over motivasjonen

Leder i Øst-Finnmark regionråd og ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap), mener at å fortsette med strenge tiltak overalt, vil gå ut over folks forståelse og ønske om å følge tiltak.

– Ut fra det jeg har hørt fra andre kommuner i landet, er det mange som sier det samme, sier Pedersen.

– Alle har vel en slags tretthet, og da er det viktig at tiltakene føles så riktig som mulig. Ikke minst med tanke på motivasjonen som både næringslivet og de enkelte av oss har for å delta i denne dugnaden.

– I Finnmark har vi nå lavt smittetrykk, og da er det noen som må ta en urimelig stor del av belastningen, sier leder i Øst-Finnmark regionråd og Vadsø-ordfører Wenche Pedersen (Ap). Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Gründer Vegard Uglebakken i Alta sier han uansett kommer til å forholde seg til gjeldende regler, men hvis det blir en videreføring av skjenkestoppen, ser han det ikke hensiktsmessig å holde dørene åpne i restauranten.

– Vi taper nok penger som det er allerede, og da er det nesten bedre å ligge på vent, sier han.

– Det er mer lønnsomt for oss å stenge bedriften og la kompensasjonsordningen sørge for de faste utgiftene.

Tappekranene i baren til Vegard Uglebakken har ikke blitt brukt siden 11. mars. Små lokaler førte til at han valgte å stenge. Restauranten har han likevel holdt åpen, men om skjenkestoppen fortsetter, vil han stenge også denne. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK