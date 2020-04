Frykter flyselskapene vil nedprioritere Nord-Norge

Krisa i luftfarten skaper hodebry for både næringslivet og reiselivet i Nord-Norge.

Allerede er antall langdistanseruter innenlands mellom nord og sør redusert som følge av koronautbruddet, og nå er det uro for enda færre avganger.

– Jeg tror ikke de nødvendigvis vil nedprioritere spesifikt til nord, men det går på deres pressede økonomiske situasjon og da vil de selvfølgelig prioritere de rutene som går best. Og det er ikke alltid alle rutene nordover, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

Tirsdag varslet SAS nedbemanning av 5000 ansatte, cirka 1300 av dem i Norge. Koronautbruddet har gjort at etterspørselen for å fly har falt til bunns. Tall fra Avinor viser at det i påska var en nedgang på rundt 95 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO kan konstatere at antall fly mellom nord og sør har gått kraftig ned etter at det ble innført koronarestriksjoner i mars. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Frustrasjon over få flyalternativer

En av langdistanserutene innenlands som er hardest rammet av luftfartskrisa er Oslo-Alta.

Norwegian har ikke flydd distansen siden mars, og vil tidligst gjenoppta rutetilbudet i juni. SAS har den siste måneden hatt begrenset tilbud, og i mai er det foreløpig kun et fåtall ruter som er satt opp.

Det skaper frustrasjon for medlemmene til Kjetil Kristensen i Alta næringsforening.

– Vi kommer oss i dag nesten ikke til Oslo. Vi har en del bedrifter som har kontor og hovedkontor her, og vi har bedrifter som har personell som pendler mellom Alta og Oslo. Hvis man skal ha hurtig tilgang til varer og tjenester som enten må opp eller ned, så er det vanskelig, sier Kristensen.

Kjetil Kristensen er leder i Alta næringsforening. Han frykter flytilbudet vil bli langt dårligere når koronasituasjonen tar slutt, sammenlignet med flytilbudet før viruset brøt ut. Foto: Stian Strøm / NRK

Uro i reisenæringen

Særlig reiselivet i nord er urolig for å gå glipp av sommerturistene. Nordmenn må belage seg på ferie hjemme, eller ferie innenfor landegrensene.

I nord ser man med bekymring på at også disse turistene kan bli fraværende om ikke det finnes et flytilbud mellom landsdelene.

– Dette blir nok en stor utfordring for næringsliv og spesielt reiselivet når man nå skal prøve å posisjonere seg for sommersesongen. Det er nok av usikkerhet rundt ulike tiltak og smitteverntiltak, og hvilke effekter dette vil få. I tillegg kommer usikkerhet rundt flytilbud, sier Målfrid Baik i NHO.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier det imidlertid er for tidlig å si om nedbemanninga i SAS vil få konsekvenser for rutetilbudet til og fra Nord-Norge.

– Det kan være ruter mellom sør og nord som er utsatt. SAS har allerede en avtale med forsvaret, og de rutene tror jeg vil bli opprettholdt som normalt, men de kommersielle rutene er avhengig av at man har en etterspørsel som kan forsvare at selskapene kan drive disse kommersielt.

– Hva vil flyselskapene se på framover når de skal prioritere flyvninger i den situasjonen de står i?

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker og sier mange av del av de kommersielle flyrutene til Norwegian og SAS i Norge i utgangspunktet ikke generer gode nok resultater. Luftfartskrisa gjør ikke situasjonen enklere for disse rutene. Foto: WinAir

– Først og fremst er det økonomien det dreier seg om her, så vil de regne på hver rute de setter opp, sier Elnæs.

Han viser videre til at SAS som et alternativ kan leie inn mindre flymaskiner for å gjøre enkelte ruter mer lønnsomt.

– Et annet alternativ kan være at myndighetene går inn og subsidierer, som de nå gjør på en rekke ruter i sør og nord for å sørge for mobiliteten.

Minimumstilbud fram til juni

Siden slutten av mars har Samferdselsdepartementet inngått avtaler med Widerøe, SAS og Norwegian om et minimumstilbud av ruten mellom regioner og enkelte lokale ruter. Avtalen har blitt utvidet og vil inntil videre gjelde fram til utgangen av mai.