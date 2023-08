Frykter at majoriteten av krykkjene ved en av Norges største kolonier er død 

Krykkjekolonien på Ekkerøy i Vadsø er en av Norges største og viktigste kolonier for den utrydningstruede måkearten. Over 15.000 hekkende par har hatt tilhold her.

– Vi er redd majoriteten av disse er døde, sier Geir Helge Systad, forskningssjef og fugleforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Rundt halvparten av den voksne bestanden her er blitt funnet død. Han tror andelen som er døde etter sommerens utbrudd av fugleinfluensa er mye større.

Systad tror krykkjebestanden nå er under 10 prosent av det den var på 90-tallet, og at statusen til krykkja må endres fra «sterkt truet» til «kritisk truet» i Norge.

Så langt er det samlet inn 15.000 døde krykkjer i Vadsø. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Må revurdere rødliste-status

Fugleforskeren ved NINA tror en stor andel av de døde krykkjene kan ha blitt spist av andre arter, forsvunnet til havs eller blitt med ut på fiskefeltene og dødd der.

– De vil ikke bli plukket opp og dermed så går de ikke inn i regnskapet, sier Systad.

Krykkja var allerede en sterkt truet art. I 2015 var det offisielt 87.000 hekkende par i Norge, men bestanden har gått kraftig tilbake siden den gang.

Tusenvis av døde krykkjer er i løpet av sommeren plukket opp fra Storelva i Vadsø. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Det er flere krykkjekolonier som har blitt hardt rammet av fugleinfluensaen. Også i Hammerfest kommune har over 2000 krykkjer blitt samlet inn og registrert, ifølge Hammerfestingen.

– Det fører til at krykkja som art må revurderes i forhold til rødliste-status neste gang det gjøres, sier Systad.

Fugleforskeren tror bestanden er under 10 prosent av det den var på 90-tallet. Derfor kan statusen til krykkja måtte endres av rødlistekomiteen i 2026 fra «sterkt truet» til «kritisk truet», i Norge.

For koloniene på Ekkerøy gjenstår bare et lite håp, ifølge Systad.

– Krykkjene på mellom ett og fire år, som ikke er en del av kolonien, kan potensielt komme tilbake. Det lille håpet som gjenstår ligger nå hos ungfuglbestanden.

Kan blusse opp andre steder i landet

Tidligere i sommer kunne NRK formidle dramatiske bilder av massiv fugledød i Vadsø. Her er det blitt plukket opp 15.000 døde krykkjer.

Ifølge Mattilsynet har fugleinfluensaen i det siste dempet seg i Finnmark.

– Vi registrerer i hvert fall færre henvendelser her. Samtidig så vet vi at det er påvist smitte flere plasser langs kysten i hele Norge, sier Geir Arne Ystmark, som er regiondirektør i Mattilsynet region Nord.

– Man må og være forberedt på at det kan bli noen topper enkelte plasser igjen. Det er vi forberedt på.

Ordfører Wenche Pedersen, sier at det ser ut til at fugleinfluensaen er over i Vadsø. Foto: Knut-Sverre Horn

Ser ut til å være over

De siste dagene har ikke Vadsø kommune fått inn nye meldinger om død fugl.

– Vi følger litt med, men det ser ut til at det nå er over, sier Wenche Pedersen (Ap), ordfører i Vadsø kommune.

Ifølge Pedersen er det nå plukket totalt 15.243 døde fugler i kommunen. Hun er opptatt av at man skal være bedre forberedt til neste gang.

– Vi kan ikke være forberedt til alt mulig. Vi klarer ikke å ha fantasi til hva som kan skje, men likevel må staten ha et apparat som gjør at man kan gripe inn og hjelpe til når kommunene havner i slike situasjoner som vi gjorde.

Presisering lagt inn 13:50. Statusen for en art endres automatisk når mer enn 90 prosent av en art går tilbake i løpet av tre generasjoner. Geir Helge Systad mener det er tilfellet.

