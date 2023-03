Forsvarsdepartementet har kalt inn til pressekonferanse. Etter det NRK erfarer vil forsvarsministeren presentere nyheten om at Norge vil gå til innkjøp av nye maritime helikoptre.

10. juni besluttet regjeringen å heve kontrakten og avslutte innfasingen av NH90-helikoptrene som ble bestilt for over 20 år siden.

NH90 Ekspandér faktaboks NH90 er eit helikopter med to motorar, utvikla av italienske NHIndustries (eigd av Eurocopter, Augusta Westland og Stork Fokker.

Det norske Forsvarsdepartementet vedtok i 2001 å skaffe 14 NH90-helikopter. Åtte av desse skal erstatte seks av Kystvakta sine Westland Lynx-helikopter. Seks skal bli leverte til dei nye fregattane til Sjøforsvaret.

Helikoptera frå kystvakta blir underlagde 139 Luftving og 337 skvadron.

Helikoptera skulle eigentleg vore levert i perioden 2005 - 2008, men er vesentleg forseinka frå leverandøren si side. Maskinane blir fasen inn fortløpande og heile flåten, altså 14 maskiner, skal vere fasen inn i 2022.

Norsk innkjøpskostnad var i utgangspunktet 5,7 milliardar kroner. Kjelder: Forsvaret, Forsvarsdepartementet, NRK, Wikipedia

– Det er veldig beklagelig at vi ikke har fått den kapasiteten vi har hatt behov for. Nå var det på tide å skjære gjennom og lete etter andre løsninger for å sikre bedre kapasiteter raskere for fremtiden, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da.

Siden har Maritim helikopterving på Bardufoss levd med usikkerhet i påvente av nye avgjørelser i saken.

– Klart det kommer en usikkerhet når du får beskjed om at det du jobber med ikke skal eksistere lengre. Mange snur seg og lurer på: Hva skjer nå og hva skal vi gjøre med det? sa flymekaniker og tillitsvalgt for sivilt ansatte, Ragnhild Berglund-Henriksen i august.