Vegard Erlien sendte gjeste i føringen i det andre spilleminutt, etter mål på straffespark.

Se scoringen her:

Her sender Erlien gjestene i føringen Video: Gunnar Grindstein / NRK

Ikke lenge etter straffescoringen, var det Lasse Nordås sin tur å finne nettmaskene.

Han nøyde seg ikke bare med ett mål, men puttet to kjappe bak Sortlands keeper.

Dermed kunne gjestene gå i garderoben, etter halvspilt kamp, med en solid ledelse.

Etter hvilen fortsatte «Gutan» å score. Først satte Jakob Napoleon Romsaas inn 0-4, så fullførte Nordås sitt hat-trick og sendte gjestene opp til 0–5.

I det 73. spilleminutt fikk TIL et nytt straffespark. Vegard Erlien var like sikker fra ellevemeteren, og satte inn 0–6.

Flere mål ble det ikke i kampen. Dermed tok TIL seg lett videre til andre runde i cupen.

Spent før kampen

– Det betyr enormt masse for engasjement som er skapt på Sortland, og for engasjementet vi skal skape fremover.

Det sier daglig leder for Sortland IL, Marius Johansen.

Han opplyser at de har solgt 1500 forhåndsbilletter til kampen, og forventer at det kommer til å bli solgt betraktelig flere før kampstart.

– Vi håper publikumsrekorden ryker. Dette blir en gedigen fest, sier Johansen.

Sist gang lagene møttes var i 2010. Den gang endte cupoppgjøret 0–6 til Tromsø.

Sortland-spiller Marius Jørgensen og daglig leder, Marius Johansen, ser frem til «cupfest». Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Ladet opp til kamp med gymtime på skolen

Sortland-spiller, Marius Jørgensen, spilte kampen i 2010 og har gode minner.

– Jeg husker det var enormt mange tilskuere. Vi fikk en fin opplevelse mot et veldig godt TIL-lag.

Foran dagens kamp har han ladet opp med å være på jobb. Jørgensen jobber som lærer på Strand skole.

Der var det blant annet kroppsøving på timeplanen, men Sortland-spilleren er klar på at alt kruttet ikke ble brent opp der.

– Selv om mange av oss har vært på jobb i dag, så skal det ikke mangle på energi hos oss, sier Jørgensen.

– Jeg kjenner det kribler i magen, og det er veldig artig at TIL stiller så sterkt som de gjør i dag.

Han er imidlertid klar på at bortelaget er store favoritter.

– Men jeg håper vi kan skape litt spenning i dag.

– Overraskelser kan skje overalt

– Overraskelser kan skje overalt. Vi går utpå der for å være en god utgave av oss selv og vi tar ikke lett på det overhodet. Sortland har mange gode spillere. Så vi må sørge for at vi er klar fra start.

Det sier TIL-kaptein, Ruben Yttergård Jenssen måtte stå over serieåpningen mot Brann, på grunn av karantene.

– Det var selvfølgelig kjedelig, men det var en artig opplevelse å få stå sammen med Forza. Det var en fin erfaring, men jeg skulle helst vært med å spille selv, sier han.

TIL tapte kampen mot brann 2–4. Nå ser kapteinen frem til dagens kamp.

– Vi gleder oss. Det blir en herlig cupkamp med masse god stemning. Det blir over 2000 tilskuere inne i en hall, sier Jenssen.

TIL-kaptein, Ruben Yttergård Jenssen, gleder seg til første runde i cupen. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Føler seg trygg på avansement

«Gutan» hadde spillefri i helgen som var. TIL-trener, Jørgen Vik, sier de ser frem til dagens cupkamp.

– Vi synes det er litt for lenge siden vi har spilt kamp nå. Så vi er veldig ivrig etter å få spille igjen. Det kommer til å bli en fin match, sier han.

Vik er også fornøyd med å ha kapteinen tilgjengelig igjen.

– Han er en viktig spiller for oss. Både sportslig og som en leder, så det er fint å ha han tilbake.

– Av og til kan det være vanskelige i de første cuprundene. Kan det bli en sånn kamp her i Blåbyhallen?

– Nei, det håper jeg ikke, sir Vik.

– Og det bør det ikke bli viss vi er på det nivået vi skal være. Men jeg tror det blir en ordentlig fotballkamp.

TIL-trener, Jørgen Vik, føler seg trygg foran dagens kamp. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Sikter mot cupfinalen

Sist gang TIL var i en cupfinale var i 2012. Den gang ble det et noe overraskende tap mot 1. divisjonslaget Hødd.

Nå håper TIL-trener at de kan komme til en ny finale.

– Når vi er med i en turneringen som dette så har vi lyst å komme så langt som mulig, sier Vik.

– Cupfinalen ligger langt der fremme, så det er ikke noe vi tenker mye på nå. Men det er klart at cupen henger høyt i Tromsø og Norge, så vi sikter mot den – absolutt.

Hjemmelaget har forsterket seg

Sortland tok seg til 1. runde i cupen etter å ha slått ut fjorårets 3. divisjonslag Skånland og vesterålsnabo Melbo i kvalifiseringen, begge med sifrene 1–0.

Dagens hjemmelag har forsterket seg kraftig før årets sesong og har tydelige ambisjoner om å komme seg tilbake på allnorsk nivå.

Den mest bemerkelsesverdige signeringa er Mathias Dahl Abelsen som har returnert for å hjelpe moderklubben sin til å ta neste steg. Abelsen har vært klink på laget til Alta de siste 3 sesongene og scoret hele 10 mål i Post Nord ligaen i 2023.

Nicklas Rødsand har også tatt turen tilbake fra Alta, samtidig som trener Frank Aspelund har hentet Sulejmanovic og sin egen sønn, Jesper Aspelund fra Harstad IL. Sondre Meløe har også returnert hjem til Sortland etter spill på allnorsk nivå for Ready, Oppsal og Lokomotiv Oslo.

Den siste i rekka som ankom Blåbyen er Ingar Nicolaysen, han var ansatt som arrangementssjef i nettopp Tromsø IL før han vendte snuten hjemover.