– Norge må følge nøye med på det som skjer i Arktis

– Dette handler om politiske spenninger globalt. Jeg tror amerikanerne ønsker å vise at de også kan operere i Arktis, sier forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Svein Vigeland Rottem.

For noen dager siden gjennomførte det amerikanske og det britiske sjøforsvaret en øvelse i Norskehavet. Kort tid etter dro store deler av flåten dro videre nordover til Barentshavet. Der utfører de en såkalt Freedom of navigation-operasjon.

Ifølge Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), kan det være to motiv bak en slik operasjon.

– Det kan enten være for å markere at det aktuelle området er internasjonalt farvann, og at man både kan og vil seile der. Det kan også bli gjort i områder der det er uenigheter om hvilken havrett som gjelder i området, sier Friis.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På sine nettsider forklarer både det amerikanske og det britiske sjøforsvaret tilstedeværelsen med behov for å trene i de krevende forholdene i Arktis.

Dette skjer kun dager etter at det russiske sjøforsvaret var aktive i Barentshavet.

Både Friis og Rottem mener operasjonen skal signalisere tilstedeværelse.

– Det har nok dels med den økte spenningen å gjøre, og dels med at den russiske aktiviteten i området har økt. Det kan være en motmarkering for å vise at dette farvannet tilhører like mye Nato som Russland. Skulle de for eksempel seile videre mot nord-østpassasjen og stredene ved Novaja Semlja, vil nok russerne reagere mer enn nå, sier Karsten Friis.

MILITÆR FLEKSIBILITET: Seniorforsker ved NUPI, Karsten Friis, mener amerikanernes tilstedeværelse i Arktis viser militær fleksibilitet. Foto: NUPI

– Den russiske nordflåten ligger her. Det er den viktigste strategiske basen for russerne, blant annet fordi det er den eneste isfrie havnen ut i Atlanterhavet fra Russland. Det er her de har de strategiske ubåtene sine. Da er det viktig for andre parter å vise at også de kan operere i området, at de følger med, og at de har makt som kan brukes, sier Svein Vigeland Rottem.

Rottem understreker at operasjonen neppe handler om uenighet rundt ressurser eller grenser i Arktis, blant annet fordi Russland ble varslet om øvelsene på forhånd.

PÅ PLASS: Britiske soldater om bord på skipet HMS «Kent» i Norskehavet 1. mai. Foto: Dan Rosenbaum / The Royal Navy

– Norge må følge med

Norske styrker er ikke involvert i operasjonene som foregår i Arktis. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttalte mandag at de gjerne skulle deltatt, men måtte prioritere annerledes.

– Det bør ikke være overraskende at de to nærmeste allierte operere sammen i Arktis. Jeg tror ikke vi skal tolke det til at Norge blir satt til side av amerikanerne, sier Svein Vigeland Rottem.

FORVENTER SVAR FRA RUSSLAND: Forsker ved FNI, Svein Vigeland Rottem, forventer et svar fra Russland, enten retorisk eller i form av tilstedeværelse. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Men han mener likevel det er veldig viktig at Norge følger nøye med på det som skjer utenfor kysten vår.

– Det er ikke av vår interesse å se en økt spenning rett utenfor dørterskelen vår, sier han.

Regjeringen jobber for tiden med en ny Nordområdemelding, som skal legges frem til høsten.

Rottem mener den blir svært viktig.

– Meldingen må ha en sikkerhetspolitisk dimensjon som sier noe om hvordan Norge skal håndtere spennet mellom avskrekking og beroligelse i våre nærområder. Her blir det viktig med kloke vurderinger, sier han.

Det russiske forsvaret skriver på sine nettsider at de overvåker aktiviteten i Barentshavet. Den russiske ambassaden har ikke svart å NRKs henvendelse i forbindelse med denne artikkelen.