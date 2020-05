Mer enn 1200 soldater fra det britiske og det amerikanske sjøforsvaret er i disse dager involvert i en militærøvelse nord for polarsirkelen.

1. mai gjennomførte de en stor øvelse i Norskehavet, som hadde som mål å trene på forsvar mot ubåtangrep.

– Våre skip må være forberedt på alle mulige hendelser, selv under de mest krevende forholdene. Dette er spesielt viktig i Arktis, hvor det barske været krever både påpasselighet og mye trening, sier Lisa Franchetti i det amerikanske sjøforsvaret til deres nettsider.

Mandag har flåten forflyttet seg til Barentshavet for videre trening. Det er første gang siden 1980-tallet at amerikanske krigsskip seiler så langt nord.

Lisa Franchetti forklarer behovet for den videre øvelsen med at det er viktig for det amerikanske sjøforsvaret å opprettholde sikkerheten og stabiliteten i Arktis. I tillegg ønsker de å holde opprettholde evnen til å operere i den nordlige regionen.

Men til tross for at øvelsen foregår utenfor Norskekysten, med allierte, har ikke Norge vært involvert i øvelsen.

De to amerikanske destroyerne USS Donald Cook og USS Porter får drivstoff og utstyr fra supplybåten USNS SUPPLY (T-AOE 6). Foto: Dan Rosenbaum / US Navy

Viktig at Norge er med

For to uker siden presenterte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. I den forbindelsen uttalte han at det norske forsvaret må være synlig i nord.

– Hvis ikke kan våre allierte, eller andre, styrke de åpningene vi etterlater oss. En slik utvikling kan få negative konsekvenser for stabiliteten, og Norge kan få mindre påvirkningskraft i forbindelse med sikkerheten i vårt eget nabolag, sa Bakke-Jensen til The Barents Observer da.

Nå sier Forsvarsministeren følgende i en e-post til NRK;

– Vi ønsker at norske styrker skal delta i denne typen aktivitet når den foregår utenfor Norge og det for øvrig er hensiktsmessig. Denne gangen ble det ikke prioritert.

– Den maritime aktiviteten som pågår er et uttrykk for stormaktsrivalisering, og amerikanerne og britene har kommunisert åpent med russerne om at seilasen er en understreking av «freedom of navigation», som også gjelder i nord, sier forsvarsministeren.

– Signaliserer militær fleksibilitet

Karsten Friis er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han tror ikke øvelsen sender politiske signaler.

Seniorforsker Karsten Friis tror ikke øvelsen sender politiske signaler. Foto: NUPI

– Det er ikke uvanlig at britene øver i det sørlige Norskehavet. Det er heller ikke uvanlig at allierte er med, men Norge er ikke alltid en av dem. Det er derfor ingen politiske signaler her, skriver Friis i en e-post til NRK.

Videre understreker han at det er spesielt at amerikanerne bruker fartøy som vanligvis er stasjonert i Middelhavet i øvelsene.

– Det signaliserer militær fleksibilitet, sier Friis.