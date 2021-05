Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK skrev fredag om feilen som er oppdaget i Tromsø, der det kompliserte systemet for å kode fastlegejournaler har rom for feil.

Det har ført til at friske personer helt ned mot 30 år allerede har fått tilbud om vaksine, selv om det er aldersgruppen 64 år som står for tur.

– Vi har tidvis bommet noe, det er folk på listen som ikke skulle vært der. Det skaper usikkerhet, og er veldig synd, sa smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland.

Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Men nå viser det seg at folk i andre deler av landet også har erfart dette. NRK har blitt kontaktet av et titalls personer som alle sier det gjelder også deres kommune.

– Jeg følte bare det var riktig å si fra at det ser ut som det samme skjer i Stavanger. Min svigerbror på 19 år har nå fått sin første dose uten noen som helst form for underliggende sykdom, skriver én.

En annen skriver:

– Berre i min omgangskrets her i Oslo veit eg om 3 personer som er i same situasjon som meg og ein har fått til svar at det er umulig for fastlegen å få opp alle i søk, så for å få meldt inn alle er de avhengige av at folk sier fra.

Ber kommuner rydde opp

Som NRK har fortalt, er det laget et system på kort tid som skal trekke ut journaldata og fastlegene som kontrollsjekker.

Dette gjør legene ved siden av alt annet pasientarbeid, og dermed er det en kalkulert feilmargin man må leve med, mener Allmennlegeforeningen.

Folkehelseinstituttet sier de ikke vet hvordan feilen har skjedd.

Overlege Preben Aavitsland i FHI forklarer systemet slik:

– I mange kommuner bistår fastlegene med å sortere sine pasienter etter prioriteringsgruppe. Det er fastlegene som vet hvilke sykdommer pasientene har. Dersom fastlegene har trykket feil på en pasient, for eksempel plassert en frisk 40-åring i gruppe 4 sammen med for eksempel kreftsyke 40-åringer, så kan ikke kommunen oppdage dette. Dermed får 40-åringen innkalling i gruppe 4 i stedet for om noen uker når det er klart for friske 40-åringer.

Overlege i FHI Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

Nå ber han kommuner og fastleger gjøre dette arbeidet nøye, slik at man unngår feil.

– Slike feil skaper misnøye og svekker tiltroen til prioriteringene, sier Aavitsland.

Er du en av dem som har fått SMS om vaksine, men føler det er feil? Da har smittevernoverlege i Tromsø følgende råd:

– Når man vet at det ikke er riktig, kan du heller avvente til det blir din tur, sier Brattland.