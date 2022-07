Få kvinner blir brannkonstabler – her har de økt andelen med 300 prosent

– Jeg tror det handler litt om hva folk har hørt om brannyrket, at du liksom må være veldig svær og sterk. Men det går fint an å være dame og gjøre denne jobben, sier Astrid Hofstad.

Hun er ett av de nye tilskuddene i Alta brann- og redningskorps. Her har de gått fra å være én kvinnelig brannkonstabel til fire.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at det jobber omtrent 11.000 personer med brann og redning i Norge.

Kun 700 av disse er kvinner.

– Godt mottatt

Alta brann- og redningskorps ønsket å gjøre noe med dette.

I fjor høst arrangerte de en informasjonskveld direkte rettet mot kvinner. De ville vise at hvilket kjønn du har ikke skal ha noe å si for om du kan bli brannkonstabel.

Og dette har båret frukter. Nå har de økt kvinneandelen med hele 300 prosent.

– Jeg kan si for meg selv at jeg er blitt veldig godt ivaretatt og møtt av de som jobber her, sier Hofstad.

Gamle tradisjoner

Frank Olav Pettersen er brannsjef i Alta. Han forteller at de ønsket å oppklare hva det egentlig innebærer å være brannkonstabel.

– Jeg har jo inntrykk av at det er en del fordommer, som jeg kaller det, fra gammelt av.

Det har blitt gjort en god jobb i norske brannvesen med å rekruttere flere kvinner, men det er fortsatt for få. Det mener brannsjef i Alta, Frank Olav Pettersen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB, forteller at det tradisjonelt sett har vært, og er, for få kvinner i norske brannvesen.

– Når vi skal drive rekruttering til brann- og redningsyrket i tiden fremover, må vi bryte med noen tradisjoner som har gjort at menn først og fremst har søkt seg til dette yrket.

– Og kanskje også noe med hvilket syn vi har på hvem som er bak uniformene. Sånn har det for eksempel vært i politiyrket i mange år. Men etter en iherdig innsats i denne bransjen, har de nå fått en endring.

Til tross for lav andel kvinner i norske brannvesen, har det faktisk vært en liten oppgang de senere år. Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB, håper at man framover vil se at andelen stiger ytterligere. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Tror på økt kvinneandel

Aarsæther forteller at DSB har ansvar for hvilke regelverk og standarder som gjelder for disse yrkene.

Hun har blant annet vært i kontakt med Arbeidstilsynet som lager standarder for røykdykkere. Her skal de se på om det er noe i regelverket som gjør at det hittil har vært for få kvinner som har valgt disse yrkene.

I tillegg sier hun at brannsjefene rundt i Norge må ta stort ansvar i sitt korps.

– De må sørge for at det ikke er noe i miljøet, eller rekrutteringen eller i ordene vi bruker som gjør at det er nesten bare menn som velger dette yrket, sier Aarsæther.

Aarsæther tror at grepene de gjør nå vil vise at tallene går oppover.

– Noe annet er ikke akseptabelt.

Astrid Hofstad har denne oppfordringen til kvinner som har lyst til å prøve seg i yrket.

– Kjør på. Søk. Det er ikke farlig. Det verste som kan skje er å ikke klare det (jour.anm: de fysiske kravene). Men da har du iallfall prøvd.